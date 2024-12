Rosé – not the same: anteprima testo e traduzione

not the same di ROSÉ è una delle tracce dell’album di debutto da solista, intitolato rosie. La canzone e l’album seguono il grande successo del singolo APT, realizzato insieme a Bruno Mars. Un’anteprima della canzone è stata resa nota mediante una diretta sul profilo Instagram della cantante.

Anteprima Testo not the same di Rosé

Say what you want to, babe

You know that you’re talking in circles

Tell me lies and be okay

Promise ’til your face turns purple

Now you don’t love me, love me

When are you gon’ love me right?

Shame on me for trusting you once, trusting you twice

Yeah, we had only and nothing but time

But some things just change overnight

Don’t know who you think you’re kidding, babe

But we’re not the same, not the same

If we had more days in life

Traduzione

Di’ quello che vuoi, tesoro

Sai che stai parlando in tondo

Dimmi bugie e stai bene

Prometti finché non ti diventa viola la faccia

Ora non mi ami, amami

Quando mi amerai, vero?

Vergogna a me per essermi fidata di te una volta, per essermi fidata di te due volte

Sì, avevamo solo e niente altro che tempo

Ma alcune cose cambiano da un giorno all’altro

Non so chi pensi di prendere in giro, tesoro

Ma non siamo più gli stessi, non siamo più gli stessi

Se avessimo più giorni nella vita

Cosa ne pensate di not the same di Rosé?