Rosé – two years: anteprima testo e traduzione

two years di ROSÉ è una delle tracce dell’album di debutto da solista, intitolato rosie. La canzone e l’album seguono il grande successo del singolo APT, realizzato insieme a Bruno Mars. Un’anteprima del brano è stata resa disponibile mediante una diretta dalla cantante su Instagram.

Anteprima Testo two years di Rosé

How did all fall apart?

You were right here before in my arms

Now you’re invisible

But the heartbreak’s physical

Got a place, moved away

Somewhere with a different code, different state

Still feels miserable, God, it’s so chemical

All that I know, is I can’t let you go

It’s been two years and you’re still not gone

Doesn’t make sense that I can’t move on

Yeah, I try, I try, I try, I try

But I miss the way

(fonte Genius.com)

Traduzione

Come è potuto andare tutto in pezzi?

Eri proprio qui prima tra le mie braccia

Ora sei invisibile

Ma il crepacuore è fisico

Ho un posto, mi sono trasferita

Da qualche parte con un codice diverso, uno stato diverso

Mi sento ancora infelice, Dio, è così chimico

Tutto quello che so è che non posso lasciarti andare

Sono passati due anni e non te ne sei ancora andata

Non ha senso che io non riesca ad andare avanti

Sì, ci provo, ci provo, ci provo, ci provo

Ma mi manca il modo

Cosa ne pensate di two years di Rosé?