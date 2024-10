Il robot selvaggio: la clip in esclusiva tratta dal film

Può la tecnologia convivere con la natura? Il robot selvaggio racconta una storia d’amicizia che parla di diversità e scoperta di sé stessi scritta e diretta da Chris Sanders già creatore di Dragon Trainer e Lilo & Stitch. Il film è un’epica avventura che segue il viaggio di un robot – l’unità ROZZUM 7134, abbreviato Roz – che dopo un naufragio si ritrova su un’isola disabitata dove dovrà imparare ad adattarsi all’ostile ambiente circostante e adottando un’ochetta orfana.

Tratto dal best seller di Peter Brown, Il robot selvatico, il film uscirà nei cinema il 10 ottobre e in anteprima in alcune sale selezionate il 6 ottobre dopo l’anteprima del 29 settembre.

Qui una clip in esclusiva tratta dal film

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginger Generation (@gingergeneration)

Le voci originali dei protagonisti sono quelle dell’attrice premio Oscar Lupita Nyong’o (Noi, Black Panther) nel ruolo del robot Roz; il candidato agli Emmy e al Golden Globe Pedro Pascal (The Last of Us, The Mandalorian) nel ruolo della volpe Fink; la vincitrice dell’Emmy Catherine O’Hara (Schitt’s Creek, Campioni di razza) nel ruolo dell’opossum Pinktail; il candidato al premio Oscar Bill Nighy (Living, Love Actually – L’amore davvero) nel ruolo dell’oca Longneck; Kit Connor (Heartstopper, Rocketman) nel ruolo dell’oca Brightbill e la candidata al premio Oscar Stephanie Hsu (Everything Everywhere All at Once, The Fall Guy) nel ruolo di Vontra, un robot che si unirà a Roz sull’isola. Il film si avvale anche delle voci di Mark Hamill, Matt Berry e Ving Rhames.

Nella versione italiana tra i doppiatori ci sono Esther Elisha e Alessandro Roia.

Vi potrebbe interessare anche:

Cime Tempestose: tutto sul classico di Emily Brontë