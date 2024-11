Rosé si prepara all’album di debutto con Number One Girl: video, testo e traduzione

Number One Girl, la cui uscita è venerdì 22 novembre 2024, è una traccia del prossimo album di debutto da solista di ROSÉ, intitolato rosie. La traccia è stata anticipata per la prima volta in una diretta Instagram che ROSÈ ha fatto con il suo produttore, Teddy Park, che ha anche lavorato a molte canzoni per BLACKPINK come How You Like That, DDU-DU DDU-DU, Kill This Love e molte altre.

Il brano Number One Girl segue il grande successo del singolo APT, realizzato insieme a Bruno Mars.

Testo Number One Girl Rosé

Tell me that I’m special, tell me I look pretty

Tell me I’m a little angel, sweetheart of your city

Say what I’m dying to hear

‘Cause I’m dying to hear you

Tell me I’m that new thing, tell me that I’m relevant

Tell me that I got a big heart, then back it up with evidence

I need it and I don’t know why

This late at night

Isn’t it lonely?

I’d do anything to make you want me

I’d give it all up if you told me that I’d be

The number one girl in your eyes

Your one and only

So what’s it gon’ take for you to want me?

I’d give it all up if you told me that I’d be

The number one girl in your eyes

Tell me I’m going real big places, down to earth, so friendly

And even through all the phases, tell me you accept me

Well, that’s all I’m dying to hear

Yeah, I’m dying to hear you

Tell me that you need me, tell me that I’m loved

Tell me that I’m worth it, and that I’m enough

I need it and I don’t know why

This late at night

Isn’t it lonely?

I’d do anything to make you want me

I’d give it all up if you told me that I’d be

The number one girl in your eyes

Your one and only

So what’s it gon’ take for you to want me?

I’d give it all up if you told me that I’d be

The number one girl in your eyes

The girl in your eyes, the girl in your eyes

Tell me I’m the number one girl

I’m the number one girl in your eyes

The girl in your eyes, the girl in your eyes

Tell me I’m the number one girl

I’m the number one girl in your eyes

Well, isn’t it lonely?

I’d do anything to make you want me

I’d give it all up if you told me that I’d be

The number one girl in your eyes

Your one and only

So what’s it gon’ take for you to want me?

I’d give it all up if you told me that I’d be

The number one girl in your eyes

The number one girl in your eyes

(fonte Genius.com)

Traduzione

Dimmi che sono speciale, dimmi che sono carina

Dimmi che sono un piccolo angelo, tesoro della tua città

Dì quello che muoio dalla voglia di sentire

Perché muoio dalla voglia di sentirti

Dimmi che sono quella cosa nuova, dimmi che sono rilevante

Dimmi che ho un grande cuore, poi sostienilo con le prove

Ne ho bisogno e non so perché

A quest’ora della notte

Non è solitario?

Farei qualsiasi cosa per farti desiderare me

Rinuncerei a tutto se mi dicessi che sarei

La ragazza numero uno ai tuoi occhi

La tua unica e sola

Allora cosa ci vorrà perché tu mi voglia? Rinuncerei a tutto se mi dicessi che sarei

La ragazza numero uno ai tuoi occhi

Dimmi che sto andando in posti davvero grandi, con i piedi per terra, così amichevole

E anche attraverso tutte le fasi, dimmi che mi accetti

Beh, è ​​tutto ciò che muoio dalla voglia di sentire

Sì, muoio dalla voglia di sentirti

Dimmi che hai bisogno di me, dimmi che sono amata

Dimmi che ne valgo la pena, e che sono abbastanza

Ne ho bisogno e non so perché

A quest’ora della notte

Non è solitario?

Farei qualsiasi cosa per farti desiderare me

Rinuncerei a tutto se mi dicessi che sarei

La ragazza numero uno ai tuoi occhi

La tua unica e sola

Allora cosa ci vorrà perché tu mi voglia? Rinuncerei a tutto se mi dicessi che sarei

La ragazza numero uno ai tuoi occhi

La ragazza ai tuoi occhi, la ragazza ai tuoi occhi

Dimmi che sono la ragazza numero uno

Sono la ragazza numero uno ai tuoi occhi

La ragazza ai tuoi occhi, la ragazza ai tuoi occhi

Dimmi che sono la ragazza numero uno

Sono la ragazza numero uno ai tuoi occhi

Beh, non è solitario?

Farei qualsiasi cosa per farti desiderare me

Rinuncerei a tutto se mi dicessi che sarei

La ragazza numero uno ai tuoi occhi

La tua unica e sola

Allora cosa ci vorrà perché tu mi voglia?

Rinuncerei a tutto se mi dicessi che sarei

La ragazza numero uno ai tuoi occhi

La ragazza numero uno ai tuoi occhi

Significato Number One Girl di Rosé

L’artista ha parlato del singolo in un’intervista per Paper Magazine spiegando che cosa l’ha ispirata a scrivere questa canzone: “[Ho deciso che avrei scritto una canzone che è] così disgustosamente vulnerabile e onesta che le persone imparano che sono una persona che attraversa queste emozioni, e odiavo questo di me stessa. Se non altro, è qualcosa che voglio nascondere. Anche nelle interviste, sono come se niente mi turbasse davvero, sai? Ma lo fa. Ogni parola, ogni commento, mi distrugge.. Mi sono resa conto di quanto fossi vulnerabile e dipendente da questo mondo [online] e di quel desiderio di sentirmi come se volessi essere amata e compreso. Odiavo questa cosa di me stessa”.