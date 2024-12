Rosé – 3am: anteprima testo e traduzione

3 am di ROSÉ è una delle tracce dell’album di debutto da solista, intitolato rosie. La canzone e l’album seguono il grande successo del singolo APT, realizzato insieme a Bruno Mars. Un’anteprima del brano è stata resa disponibile mediante uno snippet pubblicato dalla cantante su TikTok.

Anteprima Testo 3am di Rosé

Eh-eh, eh-eh, eh-eh

I just saw a red flag

Gonna pretend I didn’t see that

‘Cause is it really, really that bad?

I need you really, really that bad

So, can we keep this story flowing?

“Forget that shit,” my mother always told me

‘Cause nothing’s really perfect like that

I need you really, really that bad

I need you really, really that bad

(fonte Genius.com)

Traduzione

Eh-eh, eh-eh, eh-eh

Ho appena visto una bandiera rossa

Farò finta di non averla vista

Perché è davvero, davvero così male?

Ho bisogno di te davvero, davvero così male

Allora, possiamo continuare a far scorrere questa storia?

“Dimentica quella m***a”, mi diceva sempre mia madre

Perché niente è davvero perfetto così

Ho bisogno di te davvero, davvero così male

Ho bisogno di te davvero, davvero così male

Cosa ne pensate di 3am di Rosé?