Rosé – dance all night: anteprima testo e traduzione

dance all night di ROSÉ è una delle tracce dell’album di debutto da solista, intitolato rosie. La canzone e l’album seguono il grande successo del singolo APT, realizzato insieme a Bruno Mars. Un’anteprima della canzone è stata resa nota mediante un listening party tenuto dalla cantante.

Anteprima Testo dance all night di Rosé

Dance all night, I’ll be there for you tomorrow

Got out of my bed today

The sunlight wa hitting my face

And two little birds came and sat on the edge

And they asked if I’m doing okay

And we talked for a while

Traduzione

Balla tutta la notte, sarò lì per te domani

Sono uscita dal letto oggi

La luce del sole mi colpiva il viso

E due uccellini sono venuti e si sono seduti sul bordo

E mi hanno chiesto se stavo bene

E abbiamo parlato per un po’

Cosa ne pensate di dance all night di Rosé?