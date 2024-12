Rosé – stay a little longer: anteprima testo e traduzione

stay a little longer di ROSÉ è una delle tracce dell’album di debutto da solista, intitolato rosie. La canzone e l’album seguono il grande successo del singolo APT, realizzato insieme a Bruno Mars. Un’anteprima della canzone è stata resa nota mediante un listening party della cantante.

Anteprima Testo Stay a little longer di Rosé

Stay a little longer

Take a little longer

To pack up your bags

You’re moving too fast

‘Cause I’m in too deep

Please, won’t you stay, stay a little longer, babe?

Don’t walk away when I’m here calling your name

I’m fragile, I’m speechless, torning me in pieces

Already having enough trouble breathin’

Please, won’t you stay, stay a little longer, babe?

Traduzione

Resta ancora un po’

Prenditi un po’ di più

Per fare le valigie

Ti stai muovendo troppo velocemente

Perché sono troppo dentro

Per favore, non vuoi restare, restare ancora un po’, tesoro?

Non andare via quando sono qui a chiamare il tuo nome

Sono fragile, sono senza parole, mi sto facendo a pezzi

Ho già abbastanza problemi a respirare

Per favore, non vuoi restare, restare ancora un po’, tesoro?

Ascolterete stay a little longer di Rosé?