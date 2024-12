Rosé – call it the end: anteprima testo e traduzione

call it the end di ROSÉ è una delle tracce dell’album di debutto da solista, intitolato rosie. La canzone e l’album seguono il grande successo del singolo APT, realizzato insieme a Bruno Mars. Un’anteprima della canzone è stata resa nota mediante un listening party tenuto dalla cantante.

Anteprima Testo call it the end di Rosé

Do I call you my ex or do I call you my boyfriend?

Call you my lover or call you a friend

Do we have a future? Or should I call it the end?

We’re sad we crossed those bridges when it came

Now it’s time that I get a name

You’re right across from me

So, baby

Traduzione

Ti chiamo mio ex o ti chiamo mio ragazzo?

Ti chiamo mio amante o ti chiamo amico

Abbiamo un futuro? O dovrei chiamarla la fine?

Siamo tristi di aver attraversato quei ponti quando è arrivato

Ora è il momento che mi dia un nome

Sei proprio di fronte a me

Quindi, tesoro

Cosa ne pensate di call it the end di Rosé?