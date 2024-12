Rosé – gameboy: anteprima testo e traduzione

gameboy di ROSÉ è una delle tracce dell’album di debutto da solista, intitolato rosie. La canzone e l’album seguono il grande successo del singolo APT, realizzato insieme a Bruno Mars. Un’anteprima della canzone è stata resa nota mediante una diretta live della cantante su Instagram.

Anteprima Testo gameboy di Rosé

If crying was fun, I’d be having the time of my life

If loving you was a jump, I probably died a hundred ten times

Gave you my favorite memories, yeah, hate the way I let you inside

Just so you can take it for granted

Two years, now I understand it

Yeah, you’ll always be a game, boy

Few stages, I don’t wanna play, boy

So you can say what you wanna say

You’re never gonna change

Traduzione

Se piangere fosse divertente, mi divertirei un mondo

Se amarti fosse un salto, probabilmente sarei morta centodieci volte

Ti ho dato i miei ricordi preferiti, sì, odio il modo in cui ti ho lasciato entrare

Solo così puoi darlo per scontato

Due anni, ora lo capisco

Sì, sarai sempre un gioco, ragazzo

Poche fasi, non voglio giocare, ragazzo

Così puoi dire quello che vuoi dire

Non cambierai mai

Ascolterete gameboy di Rosé?