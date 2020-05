Lady Gaga: tutti i testi e le traduzioni di Chromatica

Lady Gaga ha rilasciato il suo nuovo e attesissimo album Chromatica. Dalle sonorità dance, pronto a farci scatenare e ballare per tutta l’estate, l’ultimo lavoro di Miss Germanotta è stato anticipato dai singoli Stupid Love e Rain On Me con Ariana Grande.

L’album è il suo sesto studio come solista e i singoli rilasciati hanno avuto già un discreto successo radiofonico, soprattutto la collaborazione con Ari, super apprezzata anche dagli Arianators. Anche il brano con le Blackpink è piaciuto molto ai fan ed era tra i featuring senza dubbio più attesi.

Non perderti tutti i testi e le traduzioni di Chromatica di Lady Gaga

Il nuovo album sarà disponibile in diversi formati: cd standard, cd deluxe con 3 brani, vinile standard, musicassetta, vinile picture disc limited. Inoltre, Lady Gaga ha lanciato una nuova linea di merchandising e un esclusivo vinile colorato che potete trovare in esclusiva sul sito ufficiale della cantante: ladygaga.com