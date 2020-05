Lady Gaga ha rilasciato il suo nuovo e attesissimo album Chromatica. Dalle sonorità dance, pronto a farci scatenare e ballare per tutta l’estate, l’ultimo lavoro di Miss Germanotta è stato anticipato dai singoli Stupid Love e Rain On Me con Ariana Grande.

Scopri qui sotto audio, testo e traduzione di Sour Candy di Lady Gaga:





Audio di Lady Gaga

Testo

Traduzione

[Intro: Jennie] So-sour candy(So-sour candy) [Chorus: Jennie & Lisa] I’m sour candy, so sweet then I get a little angry, yeahSour candy, yeah, yeah, yeah, yeah, yeahI’m super psycho, make you crazy when I turn the lights lowSour candy, yeah, yeah, yeah, yeah [Verse 1: Rosé, Jisoo & Jennie] Ask me to be nice and then I’ll do it extra mean더파개펴적하, 너다 왜 가내치있어 전개 라마둘러나 푸장아게, 너 야, 너 야If you wanna fix me, then let’s break up here and now거의캐 몸, 너 눈빛에는 가릴 거니까주다보면 너기뭅시, 소리질러와Uh-huh, uh-huh [Refrain: Lady Gaga] I’m hard on the outside, but if you give me timeThen I can make time for your loveI’m hard on the outside, but if you see inside, inside, inside [Verse 2: Lady Gaga] I might be messed up, but I know what’s loveYou want a real taste, at least I’m not a fakeCome, come unwrap meCome, come unwrap meI’ll show you what’s meClose your eyes, don’t peekNow I’m undressingUnwrap sour candyCome, come unwrap meCome, come unwrap meCome on, sour candy [Refrain: Lady Gaga] I’m hard on the outside, but if you give me timeThen I can make time for your loveI’m hard on the outside, but if you see inside, inside, inside [Chorus: Rosé & Lisa] I’m sour candy, so sweet then I get a little angry, yeahSour candy, yeah, yeah, yeah, yeah, yeahI’m super psycho, make you crazy when I turn the lights lowSour candy, yeah, yeah, yeah, yeah [Outro: Lady Gaga] Take a bite, take a biteSo-sour candyTake a bite, take a biteSo-sour candyTake a bite, take a biteSo-sour candyTake a bite, take a biteSour candy





caramelle acide

caramelle acide

sono una caramella acida, così dolce che divento un po’ arrabbiata

caramella acida, si si si si

sono super psyco ti rendo pazzo quando abbasso le luci

caramella acida, si si si si

Chiedimi di essere carina e poi lo farò e sarò super cattiva

perché non lo lasci perdere?

C’è qualche sviluppo

Sono un pazzo, sei tu, sei tu

Se mi vuoi mettere a posto, allora facciamola finita adesso e qui

è come se fosse un corpo

se mi guardi, tu mi urli contro

uh uh uh uh

son dura all’esterno, ma si dai il tempo

poi potrei avere tempo per il tuo amore

sono dura all’esterno ma se vedi l’interno, l’interno

potrei essere incasinata ma so cosa è l’amore

vuoi un vero assaggio, almeno non sono falsa

vieni e scartami

vieni e scartami

ti mostrerò cosa sono

chiudi gli occhi, non sbirciare

adesso sono svestita

svesti questa caramella acida

son dura all’esterno, ma si dai il tempo

poi potrei avere tempo per il tuo amore

sono dura all’esterno ma se vedi l’interno, l’interno

sono una caramella acida, così dolce che divento un po’ arrabbiata

caramella acida, si si si si

sono super psyco ti rendo pazzo quando abbasso le luci

caramella acida, si si si si

dammi un morso, dammi un morso

caramella acida

dammi un morso, dammi un morso

caramella acida

dammi un morso, dammi un morso

caramella acida