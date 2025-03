Ariana Grande – Twilight Zone: testo, traduzione e significato

Twilight Zone è una delle tracce della versione deluxe di Eternal sunshine di Ariana Grande, rilasciata venerdì 28 marzo 2024.

Eternal sunshine:brighter days ahead contiene 9 brani, di cui 6 completamente inediti, che vanno ad arricchire il settimo progetto discografico di 13 tracce di Ariana Grande.

Il lyric video della canzone

Testo di Twilight Zone di Ariana Grande

Did I dream the whole thing?

Was I just a nightmare?

Different dimensions

Stuck in the twilight zone

Is this a black-and-white scene?

If so, then I’m in the gray one

Hope you win for best actor

‘Cause I had you completely wrong

Does she know you’re not who you say you are?

‘Cause I might give her a call

Or was I just not me at all?

And it’s not like I’m still not over you

It’s so strange, this I never do

Not that I miss you, I don’t

Sometimes, I just can’t believe

You happened

It’s not like I’d ever change a thing

‘Cause I’m right here where I’m meant to be

Not that I’d call you, I won’t

Sometimes, I just can’t believe

You happened

Were we just mistaken?

Disguised our intentions?

Our nest was a masquerade (Masquerade)

Why do I still protect you?

Pretend these songs aren’t about you (Songs aren’t about you)

Hope this might be the last one

‘Cause I’m not fooling anyone

Does she know you’re not who you say you are?

‘Cause I might give her a call

Or was I just not me at all?

And it’s not like I’m still not over you

It’s so strange, this I never do

Not that I miss you, I don’t

Sometimes, I just can’t believe

You happened

It’s not like I’d ever change a thing

‘Cause I’m right here where I’m meant to be

Not that I’d call you, I won’t

Sometimes, I just can’t believe

You happened

It’s not like I’m over you

It’s so strange, I don’t miss you

Not that I miss you, I don’t

Sometimes, I just can’t believe

You happened

Traduzione

Ho sognato tutto?

Ero solo un incubo?

Dimensioni diverse

Bloccata nella zona crepuscolare

È una scena in bianco e nero?

Se sì, allora sono in quella grigia

Spero che tu vinca come miglior attore

Perché ti avevo completamente frainteso

Sa che non sei chi dici di essere?

Perché potrei chiamarla

O semplicemente non ero io?

E non è che non ti abbia ancora superato

È così strano, questo non mi capita mai

Non che mi manchi, non mi manchi

A volte, non ci posso credere

Sei successo

Non è che cambierei mai niente

Perché sono proprio qui dove dovrei essere

Non che ti chiamerei, non lo farò

A volte, non ci posso credere

Sei successo

Ci siamo solo sbagliati?

Abbiamo mascherato le nostre intenzioni? Il nostro nido era una mascherata (Mascherata)

Perché ti proteggo ancora?

Fingi che queste canzoni non parlino di te (Le canzoni non parlano di te)

Spero che questa possa essere l’ultima

Perché non sto ingannando nessuno

Sa che non sei chi dici di essere?

Perché potrei chiamarla

O non ero affatto me stesso?

E non è che non ti abbia ancora superata

È così strano, questo non lo faccio mai

Non che mi manchi, non mi manchi

A volte, semplicemente non ci posso credere

Sei successo

Non è che cambierei mai niente

Perché sono proprio qui dove dovrei essere

Non che ti chiamerei, non lo farò

A volte, semplicemente non ci posso credere

Sei successo

Non è che ti abbia ancora superata

È così strano, non mi manchi

Non che mi manchi, non mi manchi

A volte, semplicemente non ci posso credere

Sei successo

Significato di Twilight Zone di Ariana Grande

Il titolo è probabilmente un riferimento a una serie TV del 1959, The Twilight Zone. In questa canzone, Ariana esplora lo shock della fine di una relazione e ribadisce di non provare alcun rimpianto per ciò che è stato, perché tutto accade per una ragione. Vorrebbe anche non dover più scrivere delle canzoni che riguardano questa relazione sentimentale che si è ormai conclusa. Sono in molti a vedere in questa canzone una seconda parte della splendida we cant’ be friends nonché un riferimento da parte di Ariana alla fine della sua storia con l’ex marito Dalton Gomez. E voi che ne pensate?