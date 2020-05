Lady Gaga: ascolta l’audio instrumental di Chromatica II

Lady Gaga ha rilasciato il suo nuovo e attesissimo album Chromatica. Dalle sonorità dance, pronto a farci scatenare e ballare per tutta l’estate, l’ultimo lavoro di Miss Germanotta è stato anticipato dai singoli Stupid Love e Rain On Me con Ariana Grande.

Scopri qui sotto audio di Chromatica II di Lady Gaga:

Audio di Lady Gaga

Il nuovo album sarà disponibile in diversi formati: cd standard, cd deluxe con 3 brani, vinile standard, musicassetta, vinile picture disc limited. Inoltre, Gaga ha lanciato una nuova linea di merchandising e un esclusivo vinile colorato che potete trovare in esclusiva sul sito ufficiale della cantante.