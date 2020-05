Lady Gaga ha rilasciato il suo nuovo e attesissimo album Chromatica. Dalle sonorità dance, pronto a farci scatenare e ballare per tutta l’estate, l’ultimo lavoro di Miss Germanotta è stato anticipato dai singoli Stupid Love e Rain On Me con Ariana Grande.

Testo

We only have the weekend

You can serve it to me, ancient city-style

We can party like it’s B.C

With a pretty sixteenth-century smile

[Pre-Chorus] It’s the thing, that you bring

That you bring, that you bring

Him, you and me

That’s gossip

[Chorus] Strut it out, walk a mile

Serve it, ancient city style

Talk it out, babble on

Battle for your life, Babylon

That’s gossip, what you on?

Money don’t talk, rip that song

Gossip, babble on

Battle for your life, Babylon

[Post-Chorus] Ba-ba-babble on

Gossip, gossip

Ba-ba-babble on (Battle for your life)

Gossip, gossip

Ba-ba-babble on

Gossip, gossip

Ba-ba-babble on

[Verse 2] Body’s moving like a sculpture

On the top of tower, I’ll babble tonight

We are climbing up to heaven (Heaven)

Speaking languages (?)

[Pre-Chorus] It’s the thing, that you bring

That you bring, that you bring

Him, you and me

That’s gossip (That’s gossip)

[Chorus] Strut it out, walk a mile

Serve it, ancient city style

Talk it out, babble on

Battle for your life, Babylon

That’s gossip, what you on?

Money don’t talk, rip that song

Gossip, babble on

Battle for your life, Babylon

[Post-Chorus] Ba-ba-babble on

Gossip, gossip

Ba-ba-babble on (Battle for your life)

Gossip, gossip

Ba-ba-babble on

Gossip, gossip

Ba-ba-babble on

Battle for your life, Babylon

[Chorus] Strut it out, walk a mile

Serve it, ancient city style

Talk it out, babble on

Battle for your life, Babylon

That’s gossip, what you on?

Money don’t talk, rip that song

Gossip, babble on

Battle for your life, Babylon

[Outro] Strut it out, walk a mile

Serve it, ancient city style

Talk it out, babble on

Battle for your life, Babylon

That’s gossip, what you on?

Money don’t talk, rip that song

Gossip, babble on

Battle for your life, Babylon

Traduzione

avevamo solo il weekend

potevi servirmelo, stile città antica

possiamo fare festa come fosse BC

con un sorriso da 16enne

è la cosa che tu porti

che tu porti che tu porti

lui, tu e me

questo è gossip

Esci, cammina un miglio

Servilo, stile città antica

Dillo, chiacchierando

Battaglia per la tua vita, Babilonia

Sono pettegolezzi, che fai?

I soldi non parlano, strappano quella canzone

Gossip, chiacchiere

Battaglia per la tua vita, Babilonia

chiacchierano

gossip, gossip

chiacchierano

gossip, gossip

il corpo si muove come una scultura

al top della torre, chiacchiero stanotte

stiamo salendo in paradiso

parliamo lingue

è la cosa che tu porti

che tu porti che tu porti

lui, tu e me

questo è gossip

Esci, cammina un miglio

Servilo, stile città antica

Dillo, chiacchierando

Battaglia per la tua vita, Babilonia

Sono pettegolezzi, che fai?

I soldi non parlano, strappano quella canzone

Gossip, chiacchiere

Battaglia per la tua vita, Babilonia

chiacchierano

gossip, gossip

chiacchierano

gossip, gossip

Esci, cammina un miglio

Servilo, stile città antica

Dillo, chiacchierando

Battaglia per la tua vita, Babilonia

Sono pettegolezzi, che fai?

I soldi non parlano, strappano quella canzone

Gossip, chiacchiere

Battaglia per la tua vita, Babilonia

Esci, cammina un miglio

Servilo, stile città antica

Dillo, chiacchierando

Battaglia per la tua vita, Babilonia

Sono pettegolezzi, che fai?

I soldi non parlano, strappano quella canzone

Gossip, chiacchiere

Battaglia per la tua vita, Babilonia