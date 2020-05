Lady Gaga e Ariana Grande: ecco il video ufficiale di Rain On Me

Lady Gaga e Ariana Grande hanno rilasciato il loro nuovo brano Rain On Me che sarà contenuto nell’album Chromatica in uscita il 29 maggio. Oltre al singolo le due cantanti di origini italiane hanno anche condiviso il video ufficiale.

Scopri qui sotto video, testo e traduzione di Rain On Me di Lady Gaga e Ariana Grande:

Video di Rain On Me di Lady Gaga e Ariana Grande

https://youtu.be/AoAm4om0wTs

Testo di Rain On Me

Traduzione

[Verse 1: Lady Gaga] I didn’t ask for a free rideI only asked you to show me a real good timeI never asked for the rainfallAt least I showed up, you showed me nothing at all[Pre-Chorus: Lady Gaga] It’s coming down on meWater like miseryIt’s coming down on meI’m ready, rain on me[Chorus: Lady Gaga] I’d rather be dry, but at least I’m aliveRain on me, rain, rainRain on me, rain, rainI’d rather be dry, but at least I’m aliveRain on me, rain, rainRain on me[Post-Chorus: Lady Gaga & Ariana Grande] Rain on meMmm, oh yeah, babyRain on me[Verse 2: Ariana Grande] Livin’ in a world where no one’s innocentOh, but at least we try, mmmGotta live my truth, not keep it bottled inSo I don’t lose my mind, baby, yeah[Pre-Chorus: Ariana Grande & Lady Gaga] I can feel it on my skin (It’s comin’ down on me)Teardrops on my face (Water like misery)Let it wash away my sins (It’s coming down on me)Let it wash away, yeah[Chorus: Lady Gaga & Ariana Grande, Lady Gaga & Ariana Grande] I’d rather be dry, but at least I’m aliveRain on me, rain, rainRain on me, rain, rainI’d rather be dry, but at least I’m aliveRain on me, rain, rainRain (Rain) on (On) me[Post-Chorus: Ariana Grande, Both & Lady Gaga] Rain on meRain on meOh yeah, yeahRain on me, ooh yeahRain on meRain on me, ooh[Bridge: Lady Gaga & Ariana Grande, Lady Gaga & Ariana Grande] Hands up to the skyI’ll be your galaxyI’m about to flyRain on me, tsunamiHands up to the skyI’ll be your galaxyI’m about to flyRain on me (Rain on me)[Chorus: Lady Gaga & Ariana Grande, Ariana Grande & Lady Gaga] I’d rather be dry, but at least I’m alive (Rain on me)Rain on me, rain, rainRain on me, rain, rain (Rain on me)I’d rather be dry, but at least I’m alive (At least I’m alive)Rain on me, rain, rain (Rain on me, babe)Rain on me (Rain on me)[Outro: Lady Gaga & Ariana Grande, Lady Gaga & Ariana Grande] I hear the thunder comin’ downWon’t you rain on me?Eh, eh, yeah (Rain on, woo)I hear the thunder comin’ downWon’t you rain on me? (Me)Eh, eh, yeahRain on me

non avevo chiesto un viaggio gratis

ti avevo solo chiesto di mostrarmi dei bei momenti

non avevo mai chiesto la pioggia

almeno mi sono presentata, tu mi hai mostrato tutto o niente

sta cadendo su di me

acqua come miseria

sta cadendo su di me

sono pronta, pioggia su di me

preferirei essere asciutta, ma almeno sono viva

pioggia su di me, su di me, su di me

pioggia su di me, su di me, su di me

preferirei essere asciutta, ma almeno sono viva

pioggia su di me, su di me, su di me

pioggia su di me

pioggia su di me

oh sì baby

pioggia su di me

vivere in un mondo dove nessuno è innocente

oh, ma almeno ci abbiamo provato

devo vivere la mia verità e non continuare imbottigliata

così non perdo la mia testa

posso sentirlo sulla mia pelle (sta cadendo su di me)

lacrime sul mio volto (acqua come miseria)

lasciamole lavare i miei peccati (sta cadendo su di me)

lasciamole lavare i miei peccati

preferirei essere asciutta, ma almeno sono viva

pioggia su di me, su di me, su di me

pioggia su di me, su di me, su di me

preferirei essere asciutta, ma almeno sono viva

pioggia su di me, su di me, su di me

pioggia su di me

pioggia su di me

oh sì

pioggia su di me

pioggia su di me

pioggia su di me

le mani al cielo

sarò la tua galassia

sono pronto a volare

pioggia su di me, tsunami

mani al cielo

sarò la tua galassia

sono pronto a volare

preferirei essere asciutta, ma almeno sono viva

pioggia su di me, su di me, su di me

pioggia su di me, su di me, su di me

preferirei essere asciutta, ma almeno sono viva

pioggia su di me, su di me, su di me

pioggia su di me

ho sentito il fulmine arrivare

vuoi piovere su di me?

eh, eh yeah

ho sentito il fulmine arrivare

vuoi piovere su di me?

eh, eh yeah

pioggia su di me