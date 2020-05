Lady Gaga ha rilasciato il suo nuovo e attesissimo album Chromatica. Dalle sonorità dance, pronto a farci scatenare e ballare per tutta l’estate, l’ultimo lavoro di Miss Germanotta è stato anticipato dai singoli Stupid Love e Rain On Me con Ariana Grande.

Scopri qui sotto audio, testo e traduzione di 911 di Lady Gaga:

Audio di Lady Gaga

Testo

Turning off emotional faders

Keep repeating self hating phrases

I have heard enough of these voices

Almost like I have no choice

This is biological [?] My moods shifting too many places

Wish I laughed to kept the good friendships

[?] go again

[Pre-Chorus] Crawling, come see me crawling

Come see me cry [?] Crawling, come see me crawling

Come see me cry [?], this is the end

[Chorus] My biggest enemy is me

Pop a 911

My biggest enemy is me

Pop a 911

My biggest enemy is me

Ever since day one

Pop a 911

And pop another one

[Verse 2] Keep my dolls inside diamonds boxes

Save it ’til I know I’m gonna drop this front

I’ve built around me oasis

Paradise is in my hands

Holding on so tight to this status

It’s not real but I’ll try to grab it

Keep myself in beautiful places

Paradise is in my hands

[Pre-Chorus] Crawling, come see me crawling

Come see me cry [?] Crawling, come see me crawling

Come see me cry [?], this is the end

[Chorus] My biggest enemy is me

Pop a 911

My biggest enemy is me

Pop a 911

My biggest enemy is me

Ever since day one

Pop a 911

And pop another one

[Bridge] P-pop another one

Pop a 911

P-pop another one

[Pre-Chorus] Crawling, come see me crawling

Come see me cry [?] Crawling, come see me crawling

Come see me cry [?], this is the end

[Chorus] My biggest enemy is me

Pop a 911

My biggest enemy is me

Pop a 911

My biggest enemy is me

Ever since day one

Pop a 911

And pop another one

[Outro] Please pass [?] Please pass [?] Need a 911, need a 911

Please pass [?] Please pass [?] Need a 911, need a 911

[?]

Traduzione

spengo le emozioni

continuo a ripetere frasi di odio

ho ascoltato abbastanza di queste voci

come se non avessi nessuna scelta

è biologico

il mio umore muta in troppi posti

vorrei aver riso per mantenere le amicizie

gattono, vieni a vedermi gattonare

vieni a vedermi piangere

gattono, vieni a vedermi gattonare

vieni a vedermi piangere questa è la fine

il mio peggior nemico sono io

prendi quel 911

il mio peggior nemico sono io

prendi quel 911

il mio peggior nemico sono io

sin dal primo giorno

prendi quel 911

e prendine ancora un altro

tengo le mie bambole nelle scatole di diamanti

conservalo fino a quando darò via questo fronte

ho costruito un’oasi intorno a me

paradiso nelle mie mani

tengo stretto questo status

non è reale ma cerco di afferrarlo

mi mantengo in un posto bellissimo

il paradiso è nelle mie mani

gattono, vieni a vedermi gattonare

vieni a vedermi piangere

gattono, vieni a vedermi gattonare

vieni a vedermi piangere questa è la fine

il mio peggior nemico sono io

prendi quel 911

il mio peggior nemico sono io

prendi quel 911

il mio peggior nemico sono io

sin dal primo giorno

prendi quel 911

e prendine ancora un altro

gattono, vieni a vedermi gattonare

vieni a vedermi piangere

gattono, vieni a vedermi gattonare

vieni a vedermi piangere questa è la fine

il mio peggior nemico sono io

prendi quel 911

il mio peggior nemico sono io

prendi quel 911

il mio peggior nemico sono io

sin dal primo giorno

prendi quel 911

e prendine ancora un altro