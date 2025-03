Ariana Grande annuncia l’uscita di Eternal Sunshine Deluxe

Ariana Grande è pronta ad incantare di nuovo i suoi fan con l’annuncio di eternal sunshine deluxe, una versione speciale del suo ultimo album. Questo progetto, che arriverà il 28 marzo 2025, segna un nuovo capitolo nella sua carriera musicale, già costellata di successi.

A un anno dall’uscita dell’album originale, Ariana ha deciso di far ascoltare ai suoi fan 9 nuove tracce, di cui 6 inedite, che andranno ad arricchire le 13 già presenti in eternal sunshine (QUI tutti i testi).

La deluxe sarà disponibile in diversi formati: CD, vinile colorato e versioni speciali con delle copertine alternative, per accontentare tutti i gusti. I preordini sono già aperti sullo Shop Universal, quindi i fan possono assicurarsi la loro copia dell’album in anticipo.

Un anno di successi per Ariana Grande

Il 2024 è stato un anno magico per Ariana. Il suo album eternal sunshine ha conquistato il disco d’oro in Italia, così come i singoli yes, and? e we can’t be friends (wait for your love). Inoltre, ha ricevuto ben 3 nomination ai Grammy Awards 2025, confermando tutto il suo talento e la sua enorme popolarità.

Già a ottobre 2024, la cantautrice aveva sorpreso i fan con una seconda versione di eternal sunshine contenente registrazioni live di alcuni brani, varianti acustiche e remix.

Non solo musica: il successo di Wicked

La star statunitense ha dimostrato le sue capacità anche in qualità attrice in Wicked. La pellicola ha ottenuto 10 nomination agli Oscar, vincendo 2 premi, e la colonna sonora ha battuto ogni record, raggiungendo il primo posto nella classifica britannica e superando un miliardo di stream globali.

I fan di Ariana Grande possono aspettarsi un 2025 ricco di emozioni. Oltre all’uscita di eternal sunshine deluxe, la vedranno tornare sul grande schermo il 21 novembre con il secondo capitolo di Wicked. Insomma, la carriera di Ariana Grande è inarrestabile e le riserva ancora tante sorprese!