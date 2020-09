Julie and The Phantoms – Canzoni: Tutti gli audio, testi e traduzioni

Dal 10 Settembre è disponibile su Netflix Julie and the Phantoms, una serie originale musicale ed è prodotta dal re dei musical teen in persona: Kenny Ortega.

La protagonista della storia è Julie una liceale che ha perso la sua passione per la musica a causa della morte di sua mamma un anno fa. Ma qualcosa rinasce in lei quando incontro tre fantasmi dei membri di una boy band del 1995 ed insieme formano il gruppo: Julie and the Phantoms. Compra qui il disco della serie!

Avere una band nella serie, ovviamente, significa che nella serie ci sono tantissime canzoni originali interpretate principalmente da Madison Reyes, Charlie Gillespie, Owen Patrick Joyner e Jeremy Shada.

Clicca sul titolo della canzone di Julie and the Phantom per scoprire audio, testo e traduzione:

Trama di Julie and the Phantoms:

La perdita della mamma avvenuta un anno prima ha spento la passione per la musica nella liceale Julie (Madison Reyes). Quando nel vecchio studio musicale della madre appaiono all’improvviso i fantasmi di tre incredibili musicisti del 1995 (Charlie Gillespie, Jeremy Shada, Owen Patrick Joyner), il mondo interiore di Julie si risveglia e la giovane recupera l’ispirazione necessaria per tornare a cantare e comporre canzoni. Sempre più presa dall’amicizia con i tre artisti, Julie si lascia convincere a creare una nuova band insieme a loro: Julie and the Phantoms.