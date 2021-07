Julie and the Phantoms: Il cast spera ancora in una seconda stagione

La serie Julie and the Phantoms ci aveva positivamente stupito e il mancato rinnovo ha lasciato perplesso gran parte del pubblico. Nella nostra recensione avevamo lodato le canzoni, la trama e il giusto mix di ironia e momenti drammatici. Circa una settimana fa anche il cast ha detto di sperare ancora in una seconda stagione!

Come leggiamo su Just Jared infatti Charlie Gillespie, Madison Reyes e Owen Joyner hanno parlato di Julie and the Phantoms 2 durante una diretta Instagram. Nel video il trio parla della nomination agli Emmy e hanno anche rivelato di aver chiesto a Netflix di poter aver una seconda stagione. Per favore, per favore, per favore prega Madison Reyes. Abbiamo fatto bene il mondo si merita un’altra stagione, le fa eco Charlie. Quest’ultimo ha anche rivelato che Netflix ci starebbe seriamente pensando anche se ancora nulla è ufficiale.

La prima stagione lascia aperte diverse questioni e il finale rimane molto aperto. Inoltre, un altro punto per cui possiamo ritenere altamente probabile il rinnovo è Kenny Ortega. Il coreografo ha infatti firmato un contratto pluriennali con Netflix e questo è solo il primo progetto realizzato. Riflettendo sulle tempistiche non possiamo aspettarci nulla nel breve termine soprattutto a causa delle restrizioni da Coronavirus. Solo l’evolversi della pandemia ci potrà dire di più anche se quasi ovunque i set hanno ricominciato le produzioni.

Vi terremo aggiornati su eventuali sviluppi!