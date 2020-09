Julie and The Phantoms è una delle serie più interessanti tra quelle arrivate su Netflix negli ultimi mesi. Il mix di leggerezza, musica e profondità sta facendo innamorare milioni di persone in tutto il mondo. Qualche giorno fa ho avuto l’opportunità di intervistare a due dei protagonisti, ovvero Owen Patrick Joyner, che interpreta Alex, e Jeremy Shada, che abbiamo conosciuto come Reggie.

Ho chiesto a Owen e Jeremy di dirmi quali sono alcune qualità dei loro personaggi che vorrebbero sviluppare, cosa cercano in un amico e cosa vorrebbero vedere in una possibile seconda stagione della serie.

Guarda la nostra intervista a Owen Patrick Joyner (Alex) e Jeremy Shada (Reggie) di Julie and The Phantoms:

Julie and The Phantoms | Intervista a Owen Patrick Joyner (Alex) e Jeremy Shada (Reggie)

Trama:

La perdita della mamma avvenuta un anno prima ha spento la passione per la musica nella liceale Julie (Madison Reyes). Quando nel vecchio studio musicale della madre appaiono all’improvviso i fantasmi di tre incredibili musicisti del 1995 (Charlie Gillespie, Jeremy Shada, Owen Patrick Joyner), il mondo interiore di Julie si risveglia e la giovane recupera l’ispirazione necessaria per tornare a cantare e comporre canzoni. Sempre più presa dall’amicizia con i tre artisti, Julie si lascia convincere a creare una nuova band insieme a loro: Julie and the Phantoms.