Julie and The Phantoms: audio, testo e traduzione di All eyes on me

Dal 10 settembre è disponibile su Netflix la prima stagione della serie musical Julie and the Phantoms. La regia di Kenny Ortega non delude e la visione è più che piacevole. La colonna sonora è ricca di canzoni più o meno coinvolgenti come Unsaid Emily o Perfect Harmony. Ecco audio, testo e traduzione di All eyes on me

Testo All eyes on me Julie and The Phantoms

Whenever I walk in the room

All the focus on me

The way I talk, the way I move

They all want on my team

Not tryin’ to brag, brag, but I’m flawless

I’m taking over your playlist

Ain’t perfect but I can’t miss, yeah

The party don’t start till I walk in

I’m stealing all the attention

Don’t get me started on mentions, yeah

Some might say I sound conceited

They don’t get the shine that I get

Some get jealous, they can’t help it

They wish they were me, oh

I keep the party going all night, all night

I set the trends that you all like, all like

I make an entrance when I don’t try, don’t try

‘Cause all I see is all eyes on me

I only lead I never follow, follow

I never open ’cause it’s my show, my show

Don’t know if people think I’m shallow, shallow

But all I see is all eyes on me (ritornello)

They know my face, they know my name

Reputation on lock

It’s not my fault I got the fame

Ain’t my fault it won’t stop, yeah

Not tryin’ to brag, brag, but I’m flawless

I’m taking over your playlist

Ain’t perfect but I can’t miss, yeah

The party don’t start till I walk in

I’m stealing all the attention

Don’t get me started on mentions, yeah

(ritornello)

Traduzione “Tutti gli occhi su di me”

ogni volta che cammino in una stanza

tutto si concentra su di me

il modo in cui cammino, in cui parlo

tutto vogliono essere nel mio team

non sto cercando di vantarmi, ma sono perfetta

prenderò il controllo della tua playlist

non sarò perfetta ma posso mancarti

la festa non inizia finchè non arrivo

rubo tutta l’attenzione

non fatemi iniziare con le citazioni

alcuni diranno che sono presuntuosa

loro non hanno la scintilla che ho io

alcuni saranno gelosi di poterla avere

desiderano essere me

posso far continuare la festa tutta la notte

inizio le tendenze che poi piacciono a tutti

faccio scena anche quando non ci provo

perchè tutto ciò che vedo sono gli occhi su di me

io conduco e basta, non seguo mai

non sono una che apre perchè lo show è il mio

non so se le persone pensano che sono superficiale

perchè tutto ciò che vedo sono gli occhi su di me

conoscono la mia faccia, il mio nome

la mia reputazione mi precede

non è colpa mia se ho la notorietà

la colpa non è mia se non se ne va

non sto cercando di vantarmi, ma sono perfetta

prenderò il controllo della tua playlist

non sarò perfetta ma posso mancarti

la festa non inizia finchè non arrivo

rubo tutta l’attenzione

non fatemi iniziare con le citazioni

(ritornello)

L’audio di All eyes on me tratta Julie and the Phantoms su Spotify: