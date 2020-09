Jojo Siwa tra le 100 persone più influenti al mondo secondo TIME

Congratulazioni per JoJo Siwa! L’ex membro del cast di Dance Moms è una delle persone più influenti del 2020 secondo TIME Magazine. Ecco la sua reazione:

Non so nemmeno da dove cominciare. Sono nella la lista delle 100 persone più influenti del 2020 di Time! Questo è davvero così irreale per me. Sono così grata ogni singolo giorno di poter fare ciò che amo e di ispirare milioni di persone in tutto il mondo. Di tutte le cose che ho fatto, di tutte le cose incredibili e folli che ho ottenuto in soli 17 anni su questa terra, penso che questo sia il più grande onore che abbia mai [ricevuto].

Kim Kardashian West ha persino scritto un editoriale per il prossimo numero della rivista in cui spiega perché JoJo è “un ottimo modello per i bambini”.

“JoJo Siwa è un raggio di sole in un mondo che sembra spaventoso in questo momento”, ha scritto la star dei reality. “Come genitore, vuoi che i tuoi figli ammirino le figure positive. Non c’è nessuno più positivo di JoJo. Non puoi fare a meno di sorridere quando vedi la sua coda di cavallo arcobaleno. “

Kim ha continuato: “Ad un certo punto, si evolverà e crescerà un po’, e va bene così. Le persone che la amano e la sostengono saranno sempre presenti. Vivi il momento. Divertiti. Sii te stessa e circondati di persone che ti manterranno positiva. “

Dopo che l’imprenditrice ha rivelato che sua figlia, North West, è una grande fan della cantante, le due star hanno collaborato a un video su YouTube nel marzo 2019, intitolato “BABYSITTING NORTH WEST !!!

“Quando North ha incontrato JoJo l’anno scorso per realizzare il suo sogno di far parte del suo canale YouTube, North è diventata molto timida. Ma JoJo, come una sorella maggiore, l’ha fatta sentire a casa sua mentre si vestivano, ballavano e facevano lo slime, ha raccontato Kim scrivendolo pubblicamente. “JoJo Siwa non si vergogna mai di essere se stessa, il che può essere davvero difficile in questo settore, specialmente quando sei così giovane.”