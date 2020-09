Harry Styles virale per un video pubblicato da un fan

Harry Styles è diventato ancora una volta virale dopo aver regalato un sentito pollice in alto a un fan durante una sua rara uscita al supermercato. Il gesto è stato mostrato al mondo in un TikTok pubblicato domenica scorsa, 20 settembre.

L’ex concorrente di America’s Got Talent, Kid the Wiz, ha dunque incontrato il cantante a Hollywood, come mostrato nella clip. E ha ostentato davanti a lui un numero che gli riesce bene e che consiste nel togliersi il cappello e girarlo senza usare le mani.

“Sono qui con Harry Styles”, ha scritto il giovane orgoglioso, mentre il cantante alzava il pollice destro. “Dai un’occhiata, fratello.”

Harry Styles è apparso particolarmente sbalordito da questo trucco. Il video si è concluso dopo che i due si sono stretti la mano.

“Harry Styles non era pronto”, si legge nella didascalia del video di TikTok. Da allora, Kid the Wiz ha collezionato oltre un milione di like ed è stato ripubblicato su Instagram e Twitter.

Il ballerino ha anche condiviso un’immagine di se stesso e di Harry all’interno del negozio di alimentari di Los Angeles. E qui il cantante di Sign of the Times stava ancora tenendo un grande pollice in alto!

All’inizio di questa settimana, alcuni fan hanno avvistato l’artista all’aeroporto di Napoli. Mentre subito dopo è stato confermato che si trovava ad Amalfi per girare il suo prossimo video musicale. Alcuni utenti di Twitter hanno ipotizzato che il video è per il suo nuovo estratto da Fine Line, Golden oppure Canyon Moon.

Come sanno i fan, Harry Styles si è tenuto molto occupato in questi giorni. La notizia che ha davvero scosso il web è quella che tornerà sul grande schermo nel nuovo film diretto dall’attrice e regista Olivia Wilde, Don’t Worry Darling, come è stato riportato da Deadline.