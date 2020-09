Julie and The Phantoms: audio, testo e traduzione di Wow

Dal 10 settembre è disponibile su Netflix la prima stagione della serie musical Julie and the Phantoms (leggi la recensione). La regia di Kenny Ortega non delude e la visione è più che piacevole. La colonna sonora è ricca di canzoni più o meno coinvolgenti come Unsaid Emily o Perfect Harmony. Ecco audio, testo e traduzione di Wow

Testo Wow

See ’em look, hear ’em “ooh-ah”

Hands up, throw back, boo yah

We’re the best, no doubt

Check it out, yeah, we make ’em say “wow”

Made moves, on the rise now

Run stuff, get a piece of that pie now

We’re the best, no doubt

Check it out, yeah, we make ’em say “wow”

Yeah, we’re going sky high, never gonna settle

Living in the fast lane, pedal to the metal

We see it, w? want it, we get it, we got it

Ev?rybody lose control

We came to play, where you at?

We’re going hard, just like that, yeah

We the bomb, chain react

Blow their minds and watch them

Woah, woah, woah, woah

See ’em look, hear ’em “ooh-ah”

Hands up, throw back, boo yah

We’re the best, no doubt

Check it out, yeah, we make ’em say “wow”

Made moves, on the rise now

Run stuff, get a piece of that pie now

We’re the best, no doubt

Check it out, yeah, we make ’em say “wow”

Come follow me, we gon’ make history

‘Cause we are the champions like Freddie Mercury

Yeah we gonna rock you, never gonna not do

Always making headlines, yeah, we’re the hot news

We came to play, where you at?

We’re going hard, just like that, yeah

We the bomb, chain react

Blow their minds and watch them

See ’em look, hear ’em “ooh-ah”

Hands up, throw back, boo yah

We’re the best, no doubt

Check it out, yeah, we make ’em say “wow”

Made moves, on the rise now

Run stuff, get a piece of that pie now

We’re the best, no doubt

Check it out, yeah, we make ’em say “wow”

Traduzione Wow

Guardali, ascoltali

mani in alto, ritorno al passato

siamo i migliori senza dubbio

controlla, noi faremo dire loro “wow”

fai delle mosse, ora aumenta

Esegui gli ordini, mangia quel pezzo di torta ora

siamo i migliori senza dubbio

controlla, noi faremo dire loro “wow”

arriveremo in alto nel cielo, non staremo seduti

vivendo nella corsia di accelerazione, spingendo al massimo della velocità

lo vogliamo, lo vediamo, lo avremo

Tutti perdono il controllo

siamo venuti per giocare, dove sei?

giocheremo duro proprio come sempre

inneschiamo con una bomba, una reazione a catena

li manderemo fuori di testa e li guarderemo

Guardali, ascoltali

mani in alto, ritorno al passato

siamo i migliori senza dubbio

controlla, noi faremo dire loro “wow”

fai delle mosse, ora aumenta

Esegui gli ordini, mangia quel pezzo di torta ora

siamo i migliori senza dubbio

controlla, noi faremo dire loro “wow”

vieni, seguimi, faremo la storia

perche siamo i campioni come diceva Freddie Mercury

ti faremo ballare, non vorrai più smettere

sempre il prima linea, noi siamo quelli che fanno notizia

siamo venuti per giocare, dove sei?

giocheremo duro proprio come sempre

inneschiamo con una bomba, una reazione a catena

li manderemo fuori di testa e li guarderemo

Guardali, ascoltali

mani in alto, ritorno al passato

siamo i migliori senza dubbio

controlla, noi faremo dire loro “wow”

fai delle mosse, ora aumenta

Esegui gli ordini, mangia quel pezzo di torta ora

siamo i migliori senza dubbio

controlla, noi faremo dire loro “wow”

Il video con l’audio di Wow tratta Julie and the Phantoms:

Julie and the Phantoms - Wow ft. Savannah Lee May | Soundtrack

Watch this video on YouTube