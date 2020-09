Julie and the Phantoms: audio, testo e traduzione di Perfect Harmony

Dal 10 settembre è disponibile su Netflix la prima stagione della serie musical Julie and the Phantoms (leggi la recensione). La regia di Kenny Ortega non delude e la visione è più che piacevole. La colonna sonora è ricca di canzoni più o meno coinvolgenti. Ecco audio, testo e traduzione di Perfect Harmony

L’audio su Spotify di Perfect Harmony:

Testo Perfect Harmony

Step into my world

Bittersweet love story about a girl

Shook me to the core

Voice like an angel, I’ve never heard before

Here in front of me

Shining so much brighter than I have ever seen

Life can be so mean

But when he goes I know he doesn’t leave

The truth is finally breaking through

Two worlds collide when I’m with you

Our voices rise and soar so high

We come to life when we’re

In perfect harmony

Woah, woah

Perfect harmony

Woah woah

Perfect harmony

You set me free

You and me together is more than chemistry

Love me as I am

I’ll hold your music here inside my hands

We say we’re friends, we play pretend

Our voices rise and soar so high

We come to life when we’re

In perfect harmony

Woah, woah

Perfect harmony

Woah, woah

Perfect harmony

I feel your rhythm in my heart, yeah

You are my brightest, burning star, woah-woah

I never knew a love so real

We’re heaven on earth, melody and words

When we are together we’re

In perfect harmony

Woah, woah

Perfect harmony

Woah, woah

We say we’re friends

We play pretend

You’re more to me

We create a perfect harmony

Traduzione Perfetta Armonia

Entra nel mio mondo

La storia d’amore dolce amara di una ragazza

scuotimi nel profondo

la voce di un angelo come non ne avevo mai sentita prima

qui davanti a me

splende nel modo più luminoso che io abbia mai visto

la vita può essere così crudele

ma quando va via so che non parte

La verità sta finalmente irrompendo

due mondi entrano in collisione quando sono con te

le nostri voci crescono e si librano così in alto

nasciamo quando siamo

in perfetta armonia woah (tre volte)

mi rendi libera

tu e io insieme siamo più che chimica

amami come faccio io

stringo la tua musica qui nelle mie mani

diciamo di essere amici, continuiamo a fingere

le nostri voci crescono e si librano così in alto

nasciamo quando siamo

in perfetta armonia woah (tre volte)

sento il tuo ritmo nel mio cuore

tu sei la più luminosa stella che brucia

non ho mai conosciuto un amore così reale

siamo il paradiso in terra, parole e melodia

quando siamo insieme, siamo

in perfetta armonia, in perfetta armonia

diciamo di essere amici

continuiamo a fingere

tu sei molto di più per me

creiamo una perfetta armonia