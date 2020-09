Julie and the Phantoms: audio, testo traduzione di Unsaid Emily

Da circa una settimana è disponibile su Netflix la prima stagione della serie musical Julie and the Phantoms (leggi la recensione). La regia di Kenny Ortega non delude e la visione è più che piacevole. Tra le molte canzoni presente una è stato molto commovente. Ecco audio, testo e traduzione di Unsaid Emily

L’audio di Unsaid Emily tratto da Julie and the Phantoms:

Testo

First thing’s first

We start the scene in reverse

All of the lines rehearsed

Disappeared from my mind

When things got loud

One of us running out

I should have turned around

But I had too much pride

No time

For goodbyes

Didn’t get to apologize

Pieces of a clock that lies broken

If I could take us back

If I could just do that

And write in every empty space

The words “I love you” in replace

Then maybe time would not erase me

If you could only know

I never let you go

And the words I most regret

Are the ones I never meant to leave

Unsaid Emily

Silent days

Mysteries and mistakes

Who’d be the first to break?

I guess we’re alike that way

He said

She said

Conversations in my head

And that’s just where they’re gonna stay

Forever

If I could take us back

If I could just do that

And write in every empty space

The words “I love you” in replace

Then maybe time would not erase me

If you could only know

I never let you go

And the words I most regret

Are the ones I never meant to leave

Unsaid Emily (2 volte)



Traduzione di Unsaid Emily

Per prima cosa

iniziamo la scena dalla fine

tutte le prove che abbiamo fatto

sono sparite dalla mia mente

Quando le cose si sono fatte pressanti

e uno dei noi è scappato via

avrei dovuto voltarmi indietro

ma ero troppo orgoglioso

Nessun tempo per un addio

Non sono riuscito a scusarmi

Pezzi di un orologio ormai rotto

Se potessi riportarci indietro,

se solo potessi farlo

E scrivere le parole Ti amo al posto di ogni spazio vuoto

forse il tempo non mi cancellerebbe

Se solo sapessi che non ti lascerei mai andare

E le parole di cui mi pento di più

sono quelle che non avrei mai voluto dire

Emily non detto

Giorni silenziosi,

misteri ed errori

Chi è stato il primo a rompere?

Lui ha detto

Lei ha detto

Conversazioni nella mia testa

e li è dove rimarranno per sempre

Se potessi riportarci indietro,

se solo potessi farlo

E scrivere le parole Ti amo al posto di ogni spazio vuoto

forse il tempo non mi cancellerebbe

Se solo sapessi che non ti lascerei mai andare

E le parole di cui mi pento di più

sono quelle che non avrei mai voluto dire

Emily non detto