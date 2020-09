Julie and the Phantoms: audio, testo e traduzione di Finally Free

Dal 10 settembre è disponibile su Netflix la prima stagione della serie musical Julie and the Phantoms. La regia di Kenny Ortega non delude e la visione è più che piacevole. La colonna sonora è ricca di canzoni più o meno coinvolgenti come Unsaid Emily o Perfect Harmony. Ecco audio, testo e traduzione di Finally Free (episodio 1x06).

Testo Finally Free

Hearts on fire

We’re no liars

So we say what we wanna say

I’m awakened

No more faking

So we push all our fears away

Don’t know if I’ll make it ’cause I’m falling under

Close my eyes and feel my chest beating like thunder

I wanna fly

Come alive

Watch me shine

(ritornello) I got a spark in me

Hands up if you can see

And you’re a part of me

Hands up if you’re with me

Now ’til eternity

Hands up if you believe

Been so long and now we’re finally free

We’re all bright now

What a sight now

Coming out like we’re fireworks

Marching on proud

Turn it up loud

‘Cause now we know what we’re worth

We know we can make it we’re not falling under

Close my eyes and feel my chest beating like thunder

I wanna fly

Come alive

Watch me shine

(ritornello ripetuto più volte fino alla fine)

Traduzione “Finalmente liberi”

Cuori in fiamme

non siamo bugiardi

perciò diciamo ciò che vogliamo dire

mi sono risvegliata

niente più finzioni

così allontaniamo le nostre paure

Non so se ce la farà perchè sono caduta in fondo

chiudo gli occhi e sento il mio petto battere come un tuono

voglio volare

tornare a vivere

guardami risplendere

(ritornello) Ho una scintilla dentro di me

alza le mani se riesci a vederla

e sei parte di me

alza le mani se sei insieme a me

ora fino all’eternità

mani in alto se ci credi

così a lungo e ora finalmente libera

Noi tutti risplendiamo ora

che spettacolo adesso

viene fuori da noi come fossimo fuochi d’artificio

marciando orgogliosi

si sprigiona ad alto volume

perchè ora sappiamo quanto valiamo

sappiamo di potercela fare e non stiamo cadendo in basso

chiudo gli occhi, sento il mio petto battere come un tuono

voglio volare

tornare a vivere

guardami splendere

Il video di Finally Free Julie and the Phantoms:

Julie and the Phantoms Cast - Finally Free

Watch this video on YouTube