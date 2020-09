Da domani sarà disponibile su Netflix la nuova serie musical Julie and the Phantoms (guarda il trailer qui). L’attrice che interpreta la protagonista femminile è molto giovane ma ha il talento per diventare una grande stella. Il suo nome? Madison Reyes. Ecco parte della biografia, qualche curiosità e il suo profilo Instagram

Madison Reyes è un’attrice e cantante e ha sedici anni. Nella biografia di Instagram, che i suoi genitori monitorano, leggiamo che ama gli anime, i film e ascoltare la musica soprattutto il genere rap. Il suo manager è Adam Levine. Madison appare molto legata al padre e nel giorno del suo compleanno gli ha dedicato un tenero post. Tanti auguri al fan numero uno di Julie and the phantoms: mio padre. Grazie per essere stato mio supporter in questo progetto. Grazie per tutto quello che hai fatto per permettere alla nostra famiglia di arrivare a questo punto. Guardia del corpo, fotografo ma soprattutto il miglior papà del mondo!

Recentemente ha preso la patente e ha orgogliosamente postato una foto: Esame passato al primo tentativo! Madison vive in Pennsylvania. Ama aiutare la sua comunità e da dieci anni è una ragazza scout. Uno dei suoi sogni è arrivare a esibirsi a Broadway. Nel 2005 ha lavorato al suo primo progetto importante ovvero Under the Harlem Moon. Kenny Ortega in un’intervista a Etonline ha affermato di essere molto orgogliosa di Madison e della banda. Credo, se le cose andranno per il meglio, che potrebbero anche lavorare bene insieme al di fuori della finzione televisiva e iniziare un tour per esempio.

Ecco qualche post dai social della protagonista di Julie and the Phantoms: