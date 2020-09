Julie and The Phantoms 2 – il cast parla della seconda stagione!

Netflix non ha ancora confermato ufficialmente la seconda stagione di Julie and The Phantoms 2, ma in base al successo che la serie sta ottenendo e al fatto che la prima serie si è chiusa con un colpo di scena, possiamo bene sperare nell’arrivo di nuovo episodi il prossimo anno.

Qualche giorno fa ho avuto la possibilità di intervistare su Zoom il cast della serie e gli ho chiesto quali sono le loro speranze per i loro personaggi, in caso fosse confermata una seconda stagione. La protagonista Madison Reyes ha confessato di voler avere più scene con Caleb, interpretato da Cheyenne Jackson, per vedere come Julie affronterebbe il villan della serie. Charlie Gillespie spera che Luke possa ottenere più poteri come fantasma.

Sia Owen Patrick Joyner (Alex) che Jeremy Shada (Reggie) mi hanno detto che vorrebbero conoscere le famiglie dei loro personaggi e capire così da cosa derivano alcuni dei comportamenti che li contraddistinguono.

Guarda qui le nostre interviste esclusive per scoprire cosa vorrebbero gli attori per Julie and The Phantoms 2:

Julie and The Phantoms | Intervista a Madison Reyes (Julie) & Charlie Gillespie (Luke)

Julie and The Phantoms | Intervista a Owen Patrick Joyner (Alex) e Jeremy Shada (Reggie)

La prima stagione lascia aperte diverse questioni e il finale rimane molto aperto, quindi speriamo di trovare tutte le risposte in Julie and The Phantoms 2. Inoltre, un altro punto per cui possiamo ritenere altamente probabile il rinnovo è Kenny Ortega.

Il coreografo ha infatti firmato un contratto pluriennali con Netflix e questo è solo il primo progetto realizzato. Riflettendo sulle tempistiche non possiamo aspettarci nulla nel breve termine soprattutto a causa delle restrizioni da Coronavirus. Solo l’evolversi della pandemia ci potrà dire di più anche se quasi ovunque i set hanno ricominciato le produzioni. Vi terremo aggiornati su eventuali sviluppi!