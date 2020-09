Julie and The Phantoms cast: Ecco chi è Charlie Gillespie ovvero Luke

Da domani sarà disponibile su Netflix la nuova serie musical Julie and the Phantoms (guarda il trailer qui). L’attrice che interpreta la protagonista femminile è molto giovane ma ha il talento per diventare una grande stella. Il suo nome? Madison Reyes. Tra gli altri componenti della band troviamo Luke interpretato da Charlie Gillespie. Ecco biografia, curiosità e social per conoscerlo meglio

Charlie Gillespie non è solo un attore ma anche produttore di Julie and Phantoms e di altre serie come Runt e il reboot di Streghe. In queste serie, ovvero Charmed, aveva il ruolo di Brian. Tra i suoi precedenti progetti e lavori ci sono The Outlaw League (2014), Galala (2015), 2nd Generation (2016), Degrassi: Next Class (2017), The Next Step (2017), Speed Kills (2018) e I Am the Night (2018).

Se osserviamo attentamente il suo profilo Instagram capiamo che Charlie ama viaggiare. In particolare, viaggi on the road o zaino in spalle spesso con un paio di amici. Ha visitato la Patagonia, la Florida in un furgoncino o il Vietnam in moto. Pratica diversi sport tra cui il surf e lo snowboard. Ama le feste, scatenarsi in discoteca e bere con gli amici. Ha una sorella minore Meghan a cui è molto legato.

Ecco qualche post dai social dell’attore di Julie and the Phantoms:

