Sex and the City: HBO conferma il reboot! Ecco il primo teaser (VIDEO)

Qualche settimana fa vi avevamo preannunciato la possibilità di un reboot di Sex and the City (leggi i dettagli). Oggi HBO Max, stessa emittente su cui avremo la possibilità di vedere il reboot di Gossip Girl, ha confermato le voci. Ecco il primo teaser trailer

La storia continua, leggiamo nella didascalia che accompagna il teaser. Inoltre, il breve video è stato quasi subito condiviso dalle protagoniste della serie originale Sex and The city. Cynthia Nixon ha per esempio scritto: Tutto è possibile questa è New York. Il nuovo capitolo avrà come titolo ‘And Just Like That’ e andrà in onda con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, tre delle star del cast originale. Grande assente come già molte indiscrezioni avevano annunciato Kim Catrall ovvero l’iconica Samantha.

Il revival, come leggiamo su Variety, conterà di dieci episodi di mezz’ora ciascuno. La produzione dovrebbe cominciare a New York in primavera. L’assenza di Samantha ha fatto discutere e arrabbiare i fan. Recentemente la stessa attrice aveva dichiarato che non sempre l’atmosfera sul set era piacevole e spensierata. Potrebbe essere questo uno dei motivi per cui non sembra disposta a tornare. I fan della serie sembrano divisi su questa possibilità. Una cosa è certa la serie con protagonista Carrie e il suo gruppo di amiche non smette di appassionare e ispirare.

Ecco il teaser trailer del reboot di Sex and the City: