Gossip Girl reboot: HBO Max svela i primi dettagli sui nuovi personaggi

Il reboot di Gossip Girl è tra le novità più attese di questo 2021 (guarda le prime foto qui). HBO Max (su cui andranno in onda i nuovi episodi ndr) ha deciso di fare un bel regalo di inizio al pubblico diffondendo qualche dettaglio e i nomi dei nuovi personaggi. Ecco alcune anticipazioni

Le riprese del reboot avevano preso il via lo scorso ottobre a New York. Una delle prime rivelazioni è stato il ritorno di Kristen Bell (Veronica Mars) come voce narrante. Oggi abbiamo la lista dei personaggi, i loro nomi e un aggettivo che descrive la loro personalità. Jordan Alexander è Julien Calloway e il suo personaggio sarà tra i più influenti sul resto del gruppo. Savannah Smith ha invece il ruolo di Monet de Haan e avrà il potere, che si tratti del personaggio con più conoscenze o soldi?

Abbiamo poi Thomas Doherty nei panni di Max Wolfe che viene descritto come un paladino della libertà. Eli Brown (The Perfectionists) sarà Ott “Obie” Bergamann e sembra sarà il più privilegiato tra i privilegiati. Whitney Peak è Zoya Lott e HBO Max ha scelto la parola prospettiva per descriverla. Sarà la più pragmatica o brillante? Evan Mock interpreterà l’innocente Akeno Aki Menzies. Ci sarà poi l’ambiziosa Kate Keller e la graziosa Audrey Hope (Emily Alyn Lind). Infine, spazio poi anche per lo stile con Zion Moreno e la sua Luna La.

Abbiamo pensato che ci fosse qualcosa di davvero interessante nell’idea che oggi siamo tutti Gossip Girl a modo nostro, aveva detto Josh Schwartz. Abbiamo pensato a come quel concetto si sia evoluto e a come si sia trasformato e sia mutato. Ci è sembrato il momento giusto per raccontare questa storia attraverso una nuova generazione di ragazzi.

