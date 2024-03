Incredibile ma vero le riprese della terza stagione di Euphoria sono in procinto di cominciare. Ed a rivelarlo è stata direttamente HBO ma anche due attori. Ecco tutto quello che dovete sapere su Euphoria 3. Festeggiate perchè Euphoria 3 sta finalmente per arrivare.

Euphoria 3: tutto quello che dovete sapere

HBO ha annunciato i periodi d’uscita delle sue serie tv di punta tra cui The Last of Us 2, The White Lotus 3, House of the Dragon 2 e appunto Euphoria 3. Nel farlo ha rivelato che lo show con protagonista Zendeya approderà sulla piattaforma nel 2025. Non ha specificato meglio la data d’uscita ma ci siamo. Questo significa sostanzialmente due cose: in primo luogo che la sceneggiatura è pronta; e subito dopo che le riprese sono innominati ed a confermalo sono stati Jacob Elordi e Sydney Sweeny.

L’attore di Saltburn ha confermato che ancora non ha letto lo script ma è in procinto di andare sul set e non vede l’ora anche se sarà un po’ strano tornare ad interpretare Nate dopo tanto tempo. Lo aiuterà il fatto che all’interno della nuova stagione verrà inserito un salto temporale di 5 anni necessario per far raggiungere ai personaggi più o meno l’età dei loro interpreti. Perché siamo onesti: non sembrano davvero più liceali.

Sydney Sweeny invece ha dichiarato che il prossimo progetto a cui si dedicherà sarà proprio Euphoria 3 e a breve si recherà sul set e non vede davvero l’ora. Per lei la crew di Euphoria è la sua famiglia, la serie ha lanciato la sua carriera e le sarà per sempre grata.

Quindi si le riprese stanno per iniziare ma vi ricordiamo che non tutto il cast tornerà. In particolare Barbara Ferreira ha lasciato Euphoria perchè sentiva che il suo personaggio non aveva più nulla da dire per come era statuto gestito nel corso della seconda stagione.

Sicuro ci saranno nuovi ingressi volti a movimentare la serie. Voi attendete la serie tv e chi sperare di vedere tra il cast?

Vi ricordiamo che le prime due stagione di Euphoria le trovate su Sky ed in streaming solo su Now.

