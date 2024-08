House of the Dragon 2: ecco cosa ci aspettiamo dal finale di stagione

Il trailer dell’episodio finale di House of the Dragon 2 anticipa due nuovi draghi e una grandissima battaglia che forse non sarà proprio come nel romanzo. Ecco tutto quello che ci aspettiamo di vedere nel finale di stagione e l’analisi dell’ultimo trailer.

House of the Dragon 2: cosa cosa accadrà nell’episodio 8?

Il trailer si apre con gli eserciti di entrambe le fazioni in marcia. A sorvolare l’esercito degli Hightpwer sembra proprio Tessarion, il drago blu di Daeron il quarto figlio di Alicent e Viserys di cui abbiamo tanto sentito parlare durante questa stagione. L’attore non è stato ufficialmente costato. Magari verrà mostrato a sorpresa? Sarà un volto noto? Lo speriamo perchè è uno dei nostri personaggi preferiti del romanzo.

Rivediamo anche Ser Criston Cole, ancora vivo e vegeto e non troppo felice di scendere in battaglia.

Finalmete Caraxes avrà compagnia. Verrà raggiunto ad Harrenhal da altri due draghi che potrebbero essere Vermax e Syrax. Se le nostre deduzioni sono corrette avremo il nostro tanto atteso incontro tra Daemon e Rhaenyra: potrebbe andare molto bene ma anche molto male. Temiamo che la coppia che abbiamo tanto amato nel corso della prima stagione non tornerà così forte ed unita come agli albori. Nel mentre Daemon ha radunato il tanto agognato esercito di cui aveva bisogno ma aspettatevi come minimo un’ultima visione, è ancora Harrahal dopo tutto. Nel mentre anche Ser Alfred Broome, il consigliere di Rhaneryra incaricato di comprendere la fedeltà o meno di Daemon verso la sua causa, è giunti nei pressi del castello maledetto. strano che l’abbia fatto proprio nel momento forse meno utile dato che anche la Regina dovrebbe essere giunta a palazzo.

Subito dopo ma, a nostro avviso temporalmente prima, vediamo la scena di un banchetto con tutti i semi di drago: i nuovi cavalieri, Beala, Jace e Rhaneyra. Potrebbero definire un piano d’attacco o semplicemente si tratta di una cena di festeggiamento per il traguardo raggiunto. Ricordiamoci che i nuovi cavalieri sono inesperti.

Dalla parte dei verdi vediamo che Larys è preoccupato per quello che potrebbe fare Aemond a Aegon ed è per questo che lo sta sforzando con la riabilitazione. Alicent ha terminato la sua vacanza nei boschi ed è tornata nella capitale e non le risparmia al Reggente, che palesemente sta regnando mediante il terrore.

La cosa più interrante del trailer è la richiesta di Aemond a Helaena: le chiede di volare su Dreamfyre in battaglia al suo fianco. I verdi hanno bisogno di draghi, ora che Rhaenyra ne ha 3 nuovi in più, e la sorella sarebbe un grande aiuto per il reggente. A nostre avviso Helaena rispondere pisitivamente all’invito ma crediamo che questa potrebbe essere la fine del personaggio, un fine diversa rispetto al romanzo ma molto più epica.

È chiaro che il trailer ci anticipa la battaglia del Gullet ma non accadrà come nel testo di Martin. Secondo noi la divideranno in due, dato che Ryan Condall showrunner della serie ha anticipato che, essendo 8 i capitoli della stagione e non più 10, hanno spostato una battaglia nella prossima stagione. In questo ultimo episodio ci mostreranno forse la prima parte dello scontro, quella che concerne la Trairchia ed un certo rapimento via mare. Dovranno però per forza di cose cambiare alcune dinamiche perchè l’età di diversi personaggi e le dimensioni dei loro draghi sono state diminuite rispetto al romanzo.

Per scoprire come si concluderà davvero la stagione 2 di House of the Dragon non ci resta che aspettare le 3 del mattino di lunedì 5 agosto quando su Sky e Now arriverà l’ottavo episodio della serie.

Potrebbe interessarti anche: