House of the dragon arriva nel 2022. Ecco il il primo teaser trailer!

Oggi HBO MAX vuole creare molto suspense su alcune delle serie in arrivo prossimamente. Poche ore fa per esempio ha diffuso non solo il trailer del revival di Sex and the City ma anche quello di House of the dragon. Ecco cosa sappiamo finora dell’atteso prequel di Game of Thrones

Nelle immagini di House of the Dragon, alcuni fra i protagonisti della nuova serie: Emma D’Arcy nei panni della Principessa Rhaenyra Targaryen: primogenita del re Viserys, cavaliere di draghi di Valyria purosangue. I più direbbero che Rhaenyra è nata con tutto ciò che potrebbe desiderare…ma non è nata uomo. Matt Smith (The Crown) è il Principe Daemon Targaryen: fratello minore del Re Viserys ed erede al trono. Guerriero senza pari e cavaliere di draghi, Daemon ha il vero sangue di drago. Ma si dice che ogni volta che un Targaryen viene al mondo, gli dei lancino una moneta…

La serie sarà ambientata 300 anni prima di Game of Thrones. La famiglia Targaryen, una delle più importanti della saga, sarà la protagonista e la nuova serie sarà co-prodotta dall’autore della saga George RR Martin e dallo sceneggiatore e produttore Ryan Condal. Inoltre, il regista Miguel Sapochnik dirigerà alcuni episodi. Insomma staremo a vedere se l’attesa sarà ricompensata e se il pubblico amerà questo prequel più della stagione finale.

Vi ricordiamo che gli episodi del prequel de Il trono di spade andranno in onda in Italia su SKY e NOW.

Ecco il teaser trailer di House fo the dragon: