La nuova serie tv spin-off di Il trono di spade arriverà nel 2025

Una nuova serie tv spin-off di Il trono di spade è in arrivo. Ed HBO ma dichiarato che arriverà nel catalogo streaming della piattaforma nel 2025. Stiamo parlando della serie dedicata a Il cavaliere dei sette regni. Ecco tutto quello che dovete sapere.

Il cavaliere dei sette regni: dal 2025 su HBO

Il cavaliere dei sette regni è la storia di Dunk ed Egg ed approderà nel catalogo di HBO non quest’anno ma il prossimo, quindi quanto House of the Dragon (primo spin-off di Game of Thrones) sarà ancora in corsa.

HBO ha intenzione di non arrestare ill ritmo e di distribuire tra il 2024 ed il 2026 tre prodotti dedicati a GOT: quest’anno arriverà la seconda stagione della serie dedicata alla famiglia dei draghi, nel 2025, più precisamente a fine 2025, la serie di Dunk e Egg mentre nel 2026 è prevista l’uscita di HOTD 3, che non sappiamo se avrà una quarta stagione o si concluderà con la terza. Ovviamente non si siamo scordati della serie dedicata alla conquista di Westeros, che a questo punto potrebbe arrivare nel 2026 o forse dopo.

Ad ogni modo i casting per Il cavaliere dei sette regni sono in corsa e in procinto di essere conclusi, quindi siamo in attesa di annunci da parte d HBO a breve

Ma di cosa parlerà Il cavaliere dei sette regni? La storia è basta su tre novelle contenute nel breve romanzo Il cavaliere dei sette regni che segue le avventure di Dunk, un cavaliere errante; ed Egg, il futuro re Aegon V della casa Targaryen. I fatti si svolgono nel continente di Westeros, circa 100 anni prima degli avvenimenti narrati nel romanzo Il gioco del trono. Potremo quindi assistere ad una serie a trama per lo più verticale con uno sviluppo dei personaggi ed una conclusione in una sola stagione.

Sicuramente ci saranno dei riferimenti sia a GOT che a HOTD ma non vi aspettate di vedere nessun personaggio delle precedenti serie.

Noi non vediamo l’ora di vedere Il cavaliere dei sette regni su Sky e Now nel 2025.

Potrebbe interessarvi anche: