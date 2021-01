HBO Max: un trailer mostra i film Warner Bros. in arrivo

Un nuovo trailer HBO Max permette di far conoscere la maggior parte dei film targati Warner Bros. in arrivo sulla piattaforma streaming o al cinema quest’anno. Tutti i titoli usciranno contemporaneamente sia sullo streamer che nelle sale. Non sono previsti costi aggiuntivi nei confronti degli abbonati al riguardo. Ogni film resterà sulla piattaforma per un mese, per poi essere rimosso. Wonder Woman 1984 è stato il primo esperimento del genere, proposto in anteprima su HBO Max nel periodo natalizio. Un altro film che ha goduto di un’anteprima sulla piattaforma è stato The Little Things, il cui cast vede nomi del calibro di Denzel Washington, Jared Leto e Rami Malek. A seguire sono previsti Giuda e il Messia nero, Tom e Jerry e l’attesissimo Godzilla vs Kong.

HBO MAX: CONTINUA LA PROMOZIONE DELLE USCITE CINEMATOGRAFICHE

Un’idea sicuramente vincente quella di Warner Bros. e HBO Max di proporre in anteprima streaming le loro uscite cinematografiche, tra cui le opere dei Worlds of DC. Intanto, le realtà rivali si domandano se sia necessario posticipare (o meno) la proposizione delle loro opere più importanti. Tornando all’offerta Warner, i fan possono stare tranquilli, poiché il colosso dell’intrattenimento accontenterà un po’ tutti: dagli amanti della saga videoludica Mortal Kombat, fino agli appassionati del genere horror con The Conjuring: The Devil Made Me Do It. Il fandom DC potrà gustarsi il nuovo Suicide Squad, mentre quello di Harry Potter già starà saltando di gioia dopo il recente annuncio di una serie tv in lavorazione ambientata nell’universo letterario di JK Rowling. Altri titoli previsti in anteprima su HBO Max sono Many Saints of Newark, Dune, The Matrix 4 e In The Heights.

This year every @WBPictures movie will be in theaters and streaming exclusively on HBO Max.



The biggest premieres every single month. pic.twitter.com/5ipY3x4mBi — HBO Max (@hbomax) January 27, 2021

UNA SCELTA CORAGGIOSA

Sicuramente una scelta coraggiosa quella di Warner Bros. di proporre gran parte dei suoi film di nuova produzione in streaming. Una mossa che può lasciare perplessi, ma che in realtà risulta essere la più intelligente in questo periodo così difficile per la società, soprattutto se pensiamo che altri colossi non se la passano certo bene al momento. Prendiamo ad esempio La Disney, che è stata costretta a rimandare ben sette film, mentre il nuovo film di James Bond con Daniel Craig sarà disponibile solamente il prossimo ottobre.

