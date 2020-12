Sex and the City: Reboot in arrivo ma senza una delle protagoniste?

HBO Max ha deciso di farsi amare (o odiare a seconda dei punti di vista) dai fan di molte serie tv proponendone reboot. Prossimamente infatti vedremo il reboot di Gossip Girl (i dettagli qui) e in queste ore la notizia che fa il giro del web è la miniserie ispirata a Sex and the city. Ecco cosa sappiamo finora

Le voci su un possibile seguito del terzo film della saga di Sex and the City o di un reboot circolavano da un po’. Stando a fonti abbastanza certe di Deadline HBO Max starebbe lavorando proprio a una miniserie. Stando a quanto leggiamo sui siti americani il progetto sembra stia diventando velocemente sempre più concreto. Il cast originale è infatti disponibile anche se non al completo.

Infatti, sembra che potrebbe non esserci Kim Catrall ovvero l’iconica Samatha. Recentemente la stessa attrice aveva dichiarato che non sempre l’atmosfera sul set era piacevole e spensierata. Potrebbe essere questo uno dei motivi per cui non sembra disposta a tornare. I fan della serie sembrano divisi su questa possibilità. Una cosa è certa la serie con protagonista Carrie e il suo gruppo di amiche non smette di appassionare e ispirare.

Ecco le reazioni su Twitter sul possibile reboot di Sex and the City:

Mejor dejarla así no más… En lugar de un #SexAndTheCity sin Samantha.



…No? — Jaime Morales (@JM_Screenwriter) December 23, 2020