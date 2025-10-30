Telepaticamente di Fedez: video, testo e significato

Venerdì 31 ottobre esce Telepaticamente di Fedez, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio per Warner Music Italy. Un brano che segna il cuore di un progetto narrativo più ampio, iniziato con l’uscita di Temet Nosce su YouTube, proseguito con il libro L’acqua è più profonda di come sembra da sopra e anticipato dalla campagna teaser che ha illuminato Milano negli ultimi giorni.

Testo

Non stare ad ascoltare la rabbia

tanto non ha importanza

Non farlo adesso

che telepaticamente è come rifare l’amore con te

inevitabilmente sul fiore del male

che si prende cura di me

Non cambierà mai

Penseranno che sia stato finto, sparano all’artista, muore la persona

L’acqua è sempre più profonda di come sembra da sopra

Significato

Con una produzione firmata da Merk & Kremont, Telepaticamente racconta una tensione costante che si crea tra individuo e personaggio, la distanza dolorosa tra immagine pubblica e identità privata.

Il ritornello trasforma quella distanza in una connessione invisibile, un legame che sopravvive alle parole e al tempo. E in mezzo al testo, una frase chiave diventa ponte tra musica e scrittura, con un richiamo diretto al titolo del libro uscito pochi giorni fa. La stessa immagine attraversa tutto il progetto: l’acqua come simbolo della profondità nascosta, della parte sommersa dell’anima, quella che spesso resta invisibile dietro la superficie di una vita pubblica. Il nuovo singolo di Fedez vuole essere dunque il punto di incontro tra tre forme d’espressione: la scrittura, l’immagine e la musica.