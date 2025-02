Lady Gaga: video, testo e traduzione di Abracadabra

Durante i Grammy Awards stanotte, Lady Gaga ha pubblicato il suo nuovo singolo Abracadabra, tratto dal suo settimo album in studio, MAYHEM, in uscita in tutto il globo il 7 marzo.

Durante la pausa pubblicitaria di Mastercard® durante i Grammy, è uscito il videoclip ufficiale, che fa da sfondo suggestivo al brano e dipinge un affresco immaginifico sulle molte prove della vita attraverso la rappresentazione di una festa metaforica.

La clip è stata diretta da Lady Gaga, Parris Goebel e Bethany Vargas, con le coreografie di Parris Goebel e che mostra una sfida di ballo tra il lato luminoso e oscuro di Gaga.

Testo della canzone

Abracadabra, abracadabra

Abracadabra, abracadabra

Pay the toll to the angels

Drawin’ circles in the clouds

Keep your mind on the distance

When the devil turns around

Hold me in your heart tonight

In the magic of the dark moonlight

Save me from this empty fight

In the game of life

Like a poem said by a lady in red

You hear the last few words of your life

With a haunting dance, now you’re both in a trance

It’s time to cast your spell on the night

“Abracadabra, amor-ooh-na-na

Abracadabra, morta-ooh-ga-ga

Abracadabra, abra-ooh-na-na”

In her tongue she said, “Death or love tonight”

Abracadabra, abracadabra

Abracadabra, abracadabra

Feel the beat under your feet, the floor’s on firе

Abracadabra, abracadabra

Choose the road on the wеst side

As the dust flies, watch it burn

Don’t waste time on a feelin’

Use your passion, no return

Hold me in your heart tonight

In the magic of the dark moonlight

Save me from this empty fight

In the game of life

Like a poem said by a lady in red

You hear the last few words of your life

With a haunting dance, now you’re both in a trance

It’s time to cast your spell on the night

“Abracadabra, amor-ooh-na-na

Abracadabra, morta-ooh-ga-ga

Abracadabra, abra-ooh-na-na”

In her tongue she said’, “Death or love tonight”

Abracadabra, abracadabra

Abracadabra, abracadabra

Feel the beat under your feet, the floor’s on fire

Abracadabra, abracadabra

Phantom of the dance floor, come to me

Sing for me a sinful melody

Ah, ah, ah

Ah, ah, ah

“Abracadabra, amor-ooh-na-na

Abracadabra, morta-ooh-ga-ga

Abracadabra, abra-ooh-na-na”

In her tongue she said, “Death or love tonight”

Traduzione

Abracadabra, abracadabra

Abracadabra, abracadabra

Paga il pedaggio agli angeli

Disegna cerchi tra le nuvole

Tieni la mente sulla distanza

Quando il diavolo si gira

Tienimi nel tuo cuore stanotte

Nella magia del chiaro di luna scuro

Salvami da questa lotta vuota

Nel gioco della vita

Come una poesia detta da una donna in rosso

Senti le ultime parole della tua vita

Con una danza ossessionante, ora siete entrambi in trance

È tempo di lanciare il tuo incantesimo sulla notte

“Abracadabra, amor-ooh-na-na

Abracadabra, morta-ooh-ga-ga

Abracadabra, abra-ooh-na-na”

Nella sua lingua disse, “Morte o amore stanotte”

Abracadabra, abracadabra

Abracadabra, abracadabra

Senti il ​​ritmo sotto i tuoi piedi, il pavimento è acceso fire

Abracadabra, abracadabra

Scegli la strada sul lato ovest

Mentre la polvere vola, guardala bruciare

Non perdere tempo con un sentimento

Usa la tua passione, senza ritorno

Tienimi nel tuo cuore stasera

Nella magia del chiaro di luna scuro

Salvami da questa lotta vuota

Nel gioco della vita

Come una poesia detta da una donna in rosso

Senti le ultime parole della tua vita

Con una danza ossessionante, ora siete entrambi in trance

È tempo di lanciare il tuo incantesimo sulla notte

“Abracadabra, amor-ooh-na-na

Abracadabra, morta-ooh-ga-ga

Abracadabra, abra-ooh-na-na”

Nella sua lingua ha detto, “Morte o amore stasera”

Abracadabra, abracadabra

Abracadabra, abracadabra

Senti il ​​battito sotto i tuoi piedi, il pavimento è in fiamme

Abracadabra, abracadabra

Fantasma della pista da ballo, vieni da me

Canta per me una melodia peccaminosa

Ah, ah, ah

Ah, ah, ah

“Abracadabra, amor-ooh-na-na

Abracadabra, morta-ooh-ga-ga

Abracadabra, abra-ooh-na-na”

Nella sua lingua disse, “Morte o amore stasera”

Cosa ne pensate del nuovo singolo di Lady Gaga?