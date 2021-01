Traduzione testi Nobody is listening Zayn su Ginger Generation!

Zayn è tornato! Esce quest’oggi, 15 gennaio, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store il suo terzo album solista, intitolato Nobody is listening!

Nobody is listening di Zayn arriva a due anni di distanza dal suo secondo progetto discografico Icarus Falls e a circa quattro dallo straordinario esordio di Mind of Mine. Un nuovo capitolo per un nuovo Zayn, che si rimette in marcia dopo la nascita della sua prima figlia.

Nobody is listening di Zayn è infatti il primo progetto dell’ex membro degli One Direction dopo la nascita della primogenita, avuta dalla relazione con la modella Gigi Hadid. In questi ultimi mesi, oltre ad occuparsi della compagna, Zayn è dunque anche tornato in studio di registrazione, dando vita a 11 nuovi brani.

L’uscita del nuovo disco di Zayn è stata anticipata, in primis, dall’uscita lo scorso settembre del singolo Better, un pezzo dal sapore R&B delicato e romantico che ci ha fatto innamorare al primo ascolto. Successivamente, Zayn ci ha delizati con un secondo estratto, intitolato Vibez.

L’uscita del disco è stata anticipata da uno spoiler di alcuni store spagnoli. Zayn ha poi confermato titolo e copertina del disco via social.

Traduzione testi Nobody is listening Zayn: ecco tutte le canzoni dell’album!

Qui sotto trovate la tracklist completa di Nobody is listening di Zayn. Cliccando sui titoli delle canzoni potete leggere il testo e la traduzione del pezzo!

Tracklist Nobody is listening







1 Calamity

2 Better

3 Outside

4 Vibez

5 When Love’s Around (feat.Syd)

6. Connexion

7. Sweat

8. Unfuckitable

9. Windowsill feat. Devlin

10. Tightrope

11. River Road