Testo traduzione Tightrope di Zayn: ecco una delle nuove canzoni del cantante britannico!

Zayn è tornato! Esce oggi in tutte le piattaforme di streaming e negli online store Nobody is listening, il suo terzo di carriera solista!

All’interno della tracklist dell’album troviamo un totale di 11 pezzi, fra cui il primo e il singolo singolo, Better e Vibez, e una canzone intitolata Tightrope.

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Tightrope di Zayn!

Traduzione testo Tightrope Zayn





Testo

Traduzione

[Verse 1] Why’s it gotta feel like I’m walkin’ a tightrope?Why you wanna see how far I fall?‘Cause I’m already up here and I got my eyes closedAnd I ain’t never fell from a love this tall [Pre-Chorus] Are you ready? ‘Cause I’m ready to let goNever thought that I’d be ready againGuess there’s somethin’ ’bout this neon red glowGot me thinkin’ ’bout givin’ all in [Chorus] Something told me it was youSomething told me it was youSomething told me it was youSomething told me it was you [Verse 2] Sittin’ with my legs across your torsoWe are who we are when we’re aloneBaby, I’m ready, any minute we might fallLately, I feel like my grip is gone[?] [Pre-Chorus] Are you ready? ‘Cause I’m ready to let goNever thought that I’d be ready againGuess there’s somethin’ ’bout this neon red glowGot me thinkin’ ’bout givin’ all in[Chorus] Something told me it was you (X4) [Bridge] چودھویں کا چاند ہو یا آفتاب ہوجو بھی ہو خدا کی قسم!لاجواب ہو [Chorus] Something told me it was you (x8) [Outro] چودھویں کا چاند ہو یا آفتاب ہوجو بھی ہو خدا کی قسم!لاجواب ہو

Perché mi devo sentire come se stessi camminando su una corda tesa?

perché vuoi vedere quanto lontano potrei cadere?

perché sono già qui e ho i miei occhi chiusi

e non mi innamorerei a tal punto

sei pronta? Perché sono pronta a lasciarmei

non pensavo che sarei stato di nuovo pronto

immagino che ci sia qualcosa riguardo dietro questo bagliore rosso brillante

mi ha fatto pensare che mi ci sarei voluto buttare dentro

qualcosa mi ha detto che eri tu (x4)

seduto con le gambe incrociate sul tuo petto

noi siamo chi siamo quando siamo da soli

baby, sono pronto, in qualunque momento ci potremmo innamorare

di recente, sento che i miei appigli sono scomparsi

sei pronta? Perché sono pronto per lasciarmi andare

non ho mai pensato che sarei stato pronto ancora una volta

immagino che ci sia qualcosa riguardo dietro questo bagliore rosso brillante

mi ha fatto pensare che mi ci sarei voluto buttare dentro

qualcosa mi ha detto che eri tu (x4)

چودھویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو

جو بھی ہو خدا کی قسم

!لاجواب ہو

qualcosa mi ha detto che eri tu (X8)