Testo significato Pezzo di cuore: Alessandra Amoroso e Emma Marrone hanno finalmente pubblicato il loro primo singolo in collaborazione!

Esce oggi, 15 gennaio, l’attesissima collaborazione fra Alessandra Amoroso ed Emma Marrone! Le due artiste, che si conoscono da anni ma hanno deciso di collaborare solo adesso, hanno reso disponibile un pezzo che i fan attendevano da una vita!

In occasione della conferenza stampa di presentazione del singolo, le due artiste hanno spiegato il significato del pezzo e com’è nato questo bellissimo progetto.

Qui sotto audio e testo pezzo di Cuore di Alessandra Amoroso e Emma Marrone!

Testo significato Pezzo di Cuore Alessandra Amoroso Emma Marrone





ù

Tra una chiamata e un mal di testa

ti lascio scivolare via

scappiamo via sempre di fretta, ah

che brutta questa frenesia

lasciami entrare un po’ di luce in casa

oggi neanche mi difendo

sempre gli stessi errori dove c’era il mare adesso è solo fango

e come un valzer la domenica in periferia

tra le campane le sirene della polizia

c’è una bambina che abbraccia sua madre che sembra la mia

mi sento come un manichino come una vetrina

mi sa di miele questa vita

forse di aspirina

e ci ho provato ad imparare l’amore ma è sempre cosi

non riesco a capire cos’è

e quanto tempo ci vuole

per abbracciarsi la notte

in strada anche se piove senza capire mai

senza capire

ti ho dato un pezzo di cuore

mi prendo tutte le colpe e ci ho provato a imparare l’amore

ci ho provato a imparare l’amore

ma è più forte di me

l’incenso che avvolge la stanza

sembra una nebbia di città

mi sveglia un autobus che passa

ripenso a qualche sera fa

quando mi urlasti ragazzina oggi proprio non ti sto capendo!

sei sempre bravo tu a ferire quante inutili parole al vento

ancora le sento

e quanto tempo ci vuole

per abbracciarsi la notte

in strada anche se piove senza chiedere mai, senza capire mai

senza capire

ti ho dato un pezzo di cuore

mi prendo tutte le colpe

io ci ho provato a imparare l’amore, ci ho provato a imparare l’amore

ma è più forte di me

e tu e tu mi sembri più confusa di me

e tu e tu dicevi è sempre così

e tu e tu ancora mille domande ma non feriscono più

e quanto tempo ci vuole

per abbracciarsi la notte

in strada anche se piove senza chiedere mai, senza capire mai

senza capire

ti ho dato un pezzo di cuore

mi prendo tutte le colpe

ora che abbiamo imparato l’amore, ora che abbiamo imparato l’amore non so smettere