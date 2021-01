Testo traduzione River road di Zayn : ecco una delle nuove canzoni del cantante britannico!

Zayn è tornato! Esce oggi in tutte le piattaforme di streaming e negli online store Nobody is listening, il suo terzo di carriera solista!

All’interno della tracklist dell’album troviamo un totale di 11 pezzi, fra cui il primo e il singolo singolo, Better e Vibez, e una canzone intitolata Calamity.

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di River road di Zayn!

Traduzione testo River road Zayn

Testo

Track 11 On

Nobody Is Listening

River Road

ZAYN

Produced by

Henrique Andrade

Release Date

January 15, 2021

[Chorus] We don’t define each other

Stand on your own, be a pillar

Lay on my pillow, eh

Fairly new to each other, call you my lover

Drinks to my liver, I cried down a river

For love ’tis

Traduzione

[Bridge] Don’t you ever hope for something else?Don’t you ever hope for something else? [Verse 1] Breeze outside my window turned to colorKnow that I will see the sun againLeaves have turned into a tint of orangeAnswers that will lie inside myselfWhat will I leave bеhind me?Where will I choosе to go?To tell the truth, I’m tired of fallingWhen I’m floating I’m closer to youWe can’t control all the outcomesLet go of the reins, ride the rhythmDoubled my vision, ain’t fairly new to this feelingSearchin’ for meaning, still don’t believe itStopped at the ceiling, all these—Lightly floating ecstasy [Bridge] Don’t you ever hope for something else? [Verse 2] Breeze outside my window turned to colorKnow that I will see the sun againLeaves have turned into a tint of orangeAnswers that will lie inside myselfWhat will I leave behind me?Where will I choose to go?To tell the truth, I’m tired of fallingWhen I’m floating I’m closer to you [Chorus] We don’t define each otherStand on your own, be a pillarLay on my pillow, ehFairly new to each other, call you my loverDrinks to my liver, I cried down a riverFor love ’tis [Outro] Don’t you ever hope for something else?

Noi non ci definiamo a vicenda

rimani in piedi da sola, sìì un pilastro

appoggiati sul mio cuscino, eh

siamo nuovi l’uno all’altra, chiamami tuo amante

bevi dal mio fegato, ho pianto un fiume di lacrime

per un amore così

non vorresti qualcos’altro

non vorresti qualcos’altro

la brezza fuori dalla mia finestra si è trasformata in un colore

sa che vedrò di nuovo il sole

le foglie si sono trasformate in una sfumature arancione

le risposte che sono tutte dentro di me

che cosa lascerò dietro di me?

dove sceglierò di andare?

per dire la verità, sono stanco di cadere

quando galleggio sono più vicino a te

noi non possiamo controllare quello che ne verrà fuori

lascia andare le redini, segui il ritmo

vedo doppio, questa sensazione non mi è nuova

cercando un significato, ancora non ci credo

mi sono fermato al soffitto, tutte queste

un’estasi che galleggia leggiadra

non vorresti qualcos’altro

la brezza fuori dalla mia finestra si è trasformata in un colore

sa che vedrò di nuovo il sole

le foglie si sono trasformate in una sfumature arancione

le risposte che sono tutte dentro di me

che cosa lascerò dietro di me?

dove sceglierò di andare?

per dire la verità, sono stanco di cadere

quando galleggio sono più vicino a te

Noi non ci definiamo a vicenda

rimani in piedi da sola, sìì un pilastro

appoggiati sul mio cuscino, eh

siamo nuovi l’uno all’altra, chiamami tuo amante

bevi dal mio fegato, ho pianto un fiume di lacrime

per un amore così

non vorresti qualcos’altro