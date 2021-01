Testo traduzione When love’s around di Zayn e Syf: ecco una delle nuove canzoni del cantante britannico!

Zayn è tornato! Esce oggi in tutte le piattaforme di streaming e negli online store Nobody is listening, il suo terzo di carriera solista!

All’interno della tracklist dell’album troviamo un totale di 11 pezzi, fra cui il primo e il singolo singolo, Better e Vibez, e una canzone intitolata Calamity.

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di When love’s around di Zayn!

Traduzione testo When Love’s Around Zayn feat. Syd

Testo

Mm, never been in love

Never really loved someone

People tend to rush

People to run to love

Only takes a one

To show you what it means to love, love

Traduzione

[Chorus: Syd & ZAYN] I’m missin’ you tonight (Yeah, yeah, yeah)I’m wishin’ you were right here‘Cause when love’s around‘Cause when love’s around [Verse 2: ZAYN] (Yeah, oh)Never feels rightNever feel that type of wayBut I need you in my lifeYeah, you could be my wifе for realOnly takes a womanTo show what it means to lovе (Love), to love [Chorus: Syd, ZAYN, Syd & ZAYN] I’m missin’ you tonight (Yeah, yeah, yeah)I’m wishin’ you were right here‘Cause when love’s around X 4 [Bridge: ZAYN] Keep me up until the mornin’You could see it in my eyesYou’ve been givin’ it your all for youKeep me up until the mornin’You could see it in my eyesYou’ve been givin’ it your all for you [Outro: Syd, ZAYN] ‘Cause when love’s around X 4

mm non sono mai stato innamorato

non ho mai davvero amato qualcuno

le persone di solito tendono a correre

le persone corrono per amare

ne basta una sola

per mostrarti cosa vuol dire amare, amare

mi manchi stanotte (yeah yeah yeah)

vorrei che fossi qui stanotte

perché quando c’è l’amore intorno

perché quando c’è l’amore intorno

yeah oh

Non va mai bene

Non mi sono mai sentito così

ma ho bisogno di te nella mia vita

yeah, tu potresti davvero essere mia moglie

basta solo una donna

per mostrarti cosa vuol dire amare (amare, amare)

mi manchi stanotte (yeah, yeah, yeah)

vorrei che fossi qui

perché quando c’è l’amore intorno (X4)

mi tieni sveglio fino al mattino

tu potresti vederlo nei miei occhi

te lo sei preso tutto per te

fammi stare fino al mattino

tu potresti vederlo nei miei occhi

te lo sei preso tutto per te

perché quando c’è l’amore intorno (X4)