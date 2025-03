Lady Gaga: video, testo e traduzione di LoveDrug

LoveDrug è una delle canzoni di Lady Gaga contenute nell’album Mayhem, in uscita il 7 marzo 2025.

Definendo l’amore una dipendenza, insaziabile e senza fine, la traccia numero 8 del settimo album in studio di Lady Gaga, Lovedrug, gioca con l’infinità dei sentimenti.

Secondo la narrazione dell’album, in generale, la cantautrice statunitense descrive una fuga dalle emozioni ma cerca poi conforto nell’amore, desiderandolo per sfuggire al dolore e al sentirsi sola.

Testo LoveDrug

Need your love, your love drug, your love drug

Need your love drug

River in my eyes, I’ve got a poem in my throat

I hear the music and it takes me by surprise

Pictures in my mind, they come on faster than they go

Another round, hopin’ this one will make me blind

I know this time

I won’t escape these thoughts in my head

I need you tonight

But I’m gonna fight the feeling instead

I don’t wanna feel, I don’t wanna cry

So I’m gonna dance until I feel alright

I just need a dose of the right stuff

I just need a hit of your love drug

I don’t wanna feel, I don’t wanna cry

So I’m gonna dance until I feel alright

I just need a dose of the right stuff

I just need a hit of your love drug

Thought we’d last a lifetime, when I’m mumblin’ alone

I taste the last words that you spoke to me like wine

My heart is in a bond, if I could bare it on my own

I wouldn’t try so hard to numb what’s left behind

I know this time

I won’t escape these thoughts that I dread

I need you tonight

But I’m gonna fight the feeling instead

I don’t wanna feel, I don’t wanna cry

So I’m gonna dance until I feel alright

I just need a dose of the right stuff

I just need a hit of your love drug

I don’t wanna feel, I don’t wanna cry

So I’m gonna dance until I feel alright

I just need a dose of the right stuff

I just need a hit of your love drug

Love drug

Need your love, your love drug, your love drug

Need your love drug, need your love drug

Love drug

I just need a dose of the right stuff

I just need a hit of your love drug

Traduzione

Ho bisogno del tuo amore, della tua droga d’amore, della tua droga d’amore

Ho bisogno della tua droga d’amore

Un fiume nei miei occhi, ho una poesia in gola

Sento la musica e mi coglie di sorpresa

Immagini nella mia mente, arrivano più veloci di quanto se ne vadano

Un altro round, sperando che questo mi renderà cieca

Lo so questa volta

Non scapperò da questi pensieri nella mia testa

Ho bisogno di te stasera

Ma combatterò la sensazione invece

Non voglio sentire, non voglio piangere

Quindi ballerò finché non mi sentirò bene

Ho solo bisogno di una dose della roba giusta

Ho solo bisogno di una dose della tua droga d’amore

Non voglio sentire, non voglio piangere

Quindi ballerò finché non mi sentirò bene

Ho solo bisogno di una dose della roba giusta

Ho solo bisogno di una dose della tua droga d’amore

Your love drug

Pensavo che saremmo durati una vita, quando borbotto da sola

Assaggio le ultime parole che mi hai detto come il vino

Il mio cuore è in un legame, se potessi sopportarlo da sola

Non proverei così tanto a intorpidire ciò che resta

So che questa volta

Non scapperò da questi pensieri che temo

Ho bisogno di te stasera

Ma combatterò la sensazione invece

Non voglio sentire, non voglio piangere

Quindi ballerò finché non mi sentirò bene

Ho solo bisogno di una dose della roba giusta

Ho solo bisogno di una dose della tua droga dell’amore

Non voglio sentire, non voglio piangere

Quindi ballerò finché non mi sentirò bene

Ho solo ho bisogno di una dose della roba giusta

Ho solo bisogno di una dose della tua droga d’amore

Droga dell’amore

Ho bisogno del tuo amore, della tua droga d’amore, della tua droga d’amore

Ho bisogno della tua droga d’amore, ho bisogno della tua droga d’amore

Droga dell’amore

Ho solo bisogno di una dose della roba giusta

Ho solo bisogno di una dose della tua droga d’amore

