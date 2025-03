Lady Gaga: video, testo e traduzione di Killah

Killah è una canzone di Lady Gaga contenuta nell’album Mayhem, in uscita venerdì 7 marzo 2025. Nella traccia, si vede Lady Gaga come una “killer” sia in senso letterale che metaforico.

Il suo personaggio trasmette un senso di potere e controllo, attraente, ma anche intimidatorio. Lady Gaga si definisce reale e pericolosa, un personaggio con cui non si dovrebbe scherzare.

Testo Killah

Standin’ on the corner, smokin’ that grass

And the boys all pass me by

Talkin’ some shit with your hand on my ass

I’m a murderer in disguise

Yeah, you wanna be cool, but you’re makin’ me mad

Bite my lip, it starts to bleed

Yeah, it tastes so good, but I gotta be bad

If I’m gonna get you home

Gonna make the curtains cream, believe it

Gonna make the ceiling shake for me

I’ma be a full-time bedroom diva

I’m gonna make you scream, that’s a matter of fact

I’ll be your fantasy

I’m a killah

And, boy, you’re gonna die tonight

Oh, killah, killah, killah, killah

I’m a killah

And, boy, you’re gonna die tonight

Oh, killah, killah, killah, killah

Killah

A-lightin’ up my final cigarette

I’ll burn a hole right through your eyes

Lookin’ at you like a zombie killah

Hungry for a homicide

If I get you alone under your skin and bone

I’ma try you on for size

I’m ‘bout to wear you out like my favorite suit

Wools paralyzed

Gonna make the curtains cream, believe it

Gonna make the ceiling shake for me

I’ma be a full-time bedroom diva

I’m gonna make you scream, that’s a matter of fact

I’ll be your fantasy

I’m a killah

And, boy, you’re gonna die tonight

Oh, killah, killah, killah, killah

I’m a killah

And, boy, you’re gonna die tonight

Oh, killah, killah, killah, killah

Killah

Ah

Killah

Woo (Killah)

I’m a killah

And, boy, you’re gonna die tonight (Hey)

Killah

Traduzione

Killah

Stai all’angolo, fumando quell’erba

E tutti i ragazzi mi passano accanto

Parli di m***a con la mano sul mio c**o

Sono un assassino travestito

Sì, vuoi essere f**o, ma mi fai arrabbiare

Mordimi il labbro, inizia a sanguinare

Sì, ha un sapore così buono, ma devo essere cattiva

Se devo riportarti a casa

Farò diventare le tende color crema, credici

Farò tremare il soffitto per me

Sarò una diva da camera da letto a tempo pieno

Ti farò urlare, è un dato di fatto

Sarò la tua fantasia

Sono un killah

E, ragazzo, morirai stanotte

Oh, killah, killah, killah, killah

Sono un killah

E, ragazzo, morirai stanotte

Oh, killah, killah, killah, killah

Killah

A-lightin’ la mia ultima sigaretta

Ti b***ò un buco negli occhi

Ti guarderò come uno zombie killer

Affamato di un o***io

Se ti prendo da solo sotto la pelle e le ossa

Ti proverò per la taglia

Sto per l***ti come il mio vestito preferito

La lana paralizzata

Farò diventare le tende color crema, credimi

Farò tremare il soffitto per me

Sarò una diva da camera da letto a tempo pieno

Ti farò urlare, è un dato di fatto

Sarò la tua fantasia

Sono un killah

E, ragazzo, m***ai stanotte

Oh, killah, killah, killah, killah

Sono un killah

E, ragazzo, m***ai stanotte

Oh, killah, killah, killah, killah

Killah

Ah

Killah

Woo (Killah)

Sono un killah

E, ragazzo, m***ai stanotte (Ehi)

U***di

Cosa ne pensate di Killah di Lady Gaga?