Lady Gaga: video, testo e traduzione di Vanish Into You

Vanish Into You è una canzone di Lady Gaga dell’album Mayhem, in uscita venerdì 7 marzo 2025.

Si ritiene che Vanish into You sia apparentemente una riflessione su come la cantautrice statunitense ora voglia raggiungere un’unica identità e mettere la parola fine alla sua duplicità una volta per tutte.

Testo Vanish Into You

Saw your face and mine

In a picture by our bedside

It was cold in the summertime

High on a hill, you called

Two lovers regret their time

Once in a blue moon, I forget you

And once in your life, you’ll be mine

Do you see me? Do you see me now?

I’ve been waitin’ for you, cryin’ out

Do you see me? Do you see me now?

Saw your face and mine

In a picture by our bedside

It was cold in the summertime

We were happy just to be alive

Can I, I-I-I-I-I-I vanish into you?

Can I vanish into you? (Yah)

Into the night, we fly

Sirens blow by our heads (Yah)

Do you see me? Do you see me now?

I’ve been waitin’ for you, cryin’ out

Do you see me? Do you see me now?

Saw your face and mine

In a picture by our bedside

It was cold in the summertime

We were happy just to be alive

Can I, I-I-I-I-I-I vanish into you?

Can I, I-I-I vanish into you?

(Yah)

(Yah, yah, yah)

Saw your face and mi-i-i-i-ine

In a picture by, by, by, by my bedside

It was cold in the summertime

We were happy just to be alive

Can I, I vanish into you?

Can I (Can I, can I) vanish into you?

Like a ghost, I (Oh, oh-oh-oh-oh)

Vanish into you

Can I vanish into you?

When I die, can I vanish into you?

Traduzione

Ho visto il tuo viso e il mio

In una foto accanto al nostro letto

Faceva freddo d’estate

In cima a una collina, hai chiamato

Due amanti rimpiangono il loro tempo

Una volta ogni m***e di papa, ti dimentico

E una volta nella tua vita, sarai mio

Mi vedi? Mi vedi ora?

Ti ho aspettato, piangendo

Mi vedi? Mi vedi ora?

Ho visto il tuo viso e il mio

In una foto accanto al nostro letto

Faceva freddo d’estate

Eravamo felici solo di essere vivi

Posso, io-io-io-io-io-io svanire in te?

Posso svanire in te? (Yah)

Nella notte, voliamo

Le sirene soffiano sulle nostre teste (Yah)

Mi vedi? Mi vedi ora?

Ti ho aspettato, piangendo

Mi vedi? Mi vedi ora?

Ho visto il tuo viso e il mio

In una foto accanto al nostro letto

Faceva freddo d’estate

Eravamo felici solo di essere vivi

Posso, io-io-io-io-io-io svanire in te?

Posso, io-io-io svanire in te?

(Yah)

(Yah, yah, yah)

Ho visto il tuo viso e mi-i-i-i-ina

In una foto accanto, accanto, accanto al mio letto

Faceva freddo d’estate

Eravamo felici solo di essere vivi

Posso, io svanire in te?

Posso (Posso, posso) svanire in te?

Come un fantasma, io (Oh, oh-oh-oh-oh)

Svanire in te

Posso svanire in te?

Quando morirò, potrò svanire in te?

Cosa ne pensate di Vanish Into You di Lady Gaga?