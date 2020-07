Taylor Swift: nel testo di Peace c’è una frecciatina contro Kanye West?

Con l’arrivo dell’album Folklore, i fan di Taylor Swift si sono scatenati nel cercare easter eggs e altre particolarità nei testi delle canzoni. Una tra tutte ha attirato l’attenzione. Si tratta di Peace, la traccia numero 15 di questo suo nuovo lavoro, dove pare esserci un riferimento, neanche troppo velato, a Kanye West e consorte Kim Kardashian.

Nel testo si legge come segue:

But there’s robbers to the east, clowns to the West

(Ci sono ladri ad est e clown ad Ovest)