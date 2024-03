Taylor Swift: The Eras Tour, la recensione del film concerto

Arrivato su Disney+ lo scorso 15 marzo, Taylor Swift: The Eras Tour porta sulla piattaforma il film concerto evento della pop star. Filmato durante l’ultima tappa americana del tour, tenutosi a Los Angeles 3 al 9 agosto 2023 al SoFi Stadium, il film cattura l’essenza del The Eras Tour con cui l’artista sta celebrando insieme ai suoi fan tutte le tappe della sua carriera.

Già candidato ai Golden Globe 2024 nella categoria Miglior risultato al cinema e al box office, Taylor Swift: The Eras Tour è la prova di quanto la pop star sia ormai influente non solo in ambito musicale ma nella cultura pop contemporanea, a 360 gradi. Con una durata imponente di circa tre ore in cui Taylor Swift canta, balla, accompagnata da un corpo di ballo pazzesco, interagisce con coreografie tematiche ispirate ai suoi concept album e soprattutto riesce a comunicare in modo empatico con il suo pubblico, il film rappresenta la quintessenza di una giovane donna che, gusti personali a parte, sta riscrivendo le regole della musica pop oltre che il senso stesso di evento dal vivo.

The Eras Tour infatti non è un concerto, quanto piuttosto una celebrazione collettiva. Una specie di rituale che Taylor Swift mette in atto celebrando sì la sua musica, ma soprattutto le persone che si sono unite grazie a essa e che hanno permesso a lei di poter attraversare così tante “Ere” musicali.

Le canzoni

Presentato su Disney+ nella sua versione integrale che include cardigan, The Archer e altri pezzi acustici, il film concerto presenta una scaletta ricca di pezzi che la cantante ha scelto per far rivivere ai fan vecchi e nuovi, tutto il suo percorso musicale. Si va quindi da Cruel Summer e Lover, da All Too Well a Shake It Off, fino alle più recenti Anti-Hero e Bejeweled: un percorso sonoro ed emotivo che, tra colori e costumi da sogno, raccontano la capacità di reinvenzione di Taylor Swift non solo come artista ma soprattutto come donna. Un messaggio, quello legato alla forza femminile, che la cantante ha sempre portato avanti con orgoglio e che in questo film concerto emerge forte e chiaro con tutta la sua energia. La stessa che dovremmo portarci con noi ogni giorno e che dovremmo condividere con tante altre donne.

